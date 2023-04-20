南陽現代搶商用車市 推五噸新車

南陽現代汽車全面搶攻商用車市場，目前商用車占全車系銷售比重達到三成，並將進軍五噸重車市場。

此次HYUNDAI商用車參展3噸半級~5噸商車/改裝衍伸車陣容，包含三噸半級Porter Pro、全新五噸QT 500亮相預接單，以及聯合國內業者共同開發的Porter Pro承載式露營車、STARIA福祉車等衍伸新車型，全新陣容多款新車聯手登場，展現HYUNDAI商用車服務企業頭家的真實力。

南陽公司表示，近年市場上三噸半級熱銷冠軍Porter Pro，憑藉舒適安全車室座艙、便利操控的5速手自排，搭配6期環保2.5L柴油渦輪引擎、同級最長10.3尺大貨床與領先同級1,575公斤載重力，加上多元的單廂、豪華單廂、雙廂六座完整產品線，遠勝對手年銷超過4,000台。

現場展出Porter Pro承載式露營車，以雙廂機型大貨床結合承載式露營車廂，前艙配備豪華雙人床，後艙設計四人對座沙發、組裝式餐桌及衛浴空間，打造可容納多人的移動機能空間，是喜愛戶外山林的露友最佳CP值的舒適露營車選擇。

展區另一重點車款為HYUNDAI商用車與台灣福祉、輔康企業、成昇實業、重安福祉四家福祉車業者合作開發的STARIA褔祉車，現場展示的則為台灣福祉所製作的福祉車套件，善用單廂車體後排大空間及尾門開口優勢而改裝，推出兩款分別為6+1與6+2(6人座+1/2人輪椅區)無障礙設備規格註1，並且配備全球第一無障礙品牌BraunAbility的高品質輪椅升降機E-Series，操作簡單、高穩定性及靜音設計，滿足輪椅乘用者移動搭乘時所需的穩定、舒適需求。