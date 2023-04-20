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延壽國宅J區海砂屋重建即刻啟動 今正式開工

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
延壽國宅J區更新海砂屋社區，今日辦理開工典禮，落實居住安全正義，台北市長蔣萬安親自出席，期許工程如期如質、平安順利完成。北市都市更新處提供
延壽國宅J區更新海砂屋社區，今日辦理開工典禮，落實居住安全正義，台北市長蔣萬安親自出席，期許工程如期如質、平安順利完成。北市都市更新處提供

延壽國宅J區更新海砂屋社區，今日辦理開工典禮，落實居住安全正義，台北市長蔣萬安親自出席，期許工程如期如質、平安順利完成。

延壽國宅「J區」是延壽國宅系列中規模最大的更新案，更新範圍達3,000多坪，總戶數達336戶。本案在權利變換計畫核定後，因尚有部分未同意戶表示對於權利變換分配權值有疑慮，實施者於2021年6月22日正式向北市府申請代為拆除，考量海砂屋有迫切更新需求，經市府本於真誠磋商介入協調，最終取得全體住戶同意，得以動工興建。

此案更新後將興建地上21層、地下4層之建築量體，基地四周留設寬度6公尺以上人行道並有大面積景觀植栽及照明，創造近2,000平方公尺舒適人行空間，預計2027年完工。

蔣萬安出席開工典禮時表示，北市推動都市更新政策是重中之重，為展現加速推動都市更新之堅定決心，推出包括公辦都更7599、都更150專案等都更5箭政策，主要目的是改善居住安全問題。

蔣萬安也再次強調，住戶不同意都更多是對都更流程及法令不了解，北市府會建立良好協商溝通平台，加速都更速度、提高住戶參與都更意願，也預祝本案如同延壽國宅延年益壽、每代安居樂業。北市都市更新處也呼籲所有更新案實施者與居民，應建立彼此間互信合作的共同基礎，才是縮短都市更新時程的首要關鍵。

都市更新 公辦都更 國宅

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