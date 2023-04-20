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天龍國漲不動了 高價成屋撤退北市房價微跌

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據住展雜誌統計，北台灣今年第一季預售屋、新成屋房價平均季增幅僅0.9％，線上銷售中個案數量較少區域，如台北市、宜蘭地區，受高價建案撤場及外圍地區新案開賣影響，平均房價出現波動。與去年同期相比，今年首季北台灣預售屋、新成屋房價平均年漲幅約11.9％，但是較去年第四季減少3.3個百分點，已連續第二季下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北台灣新建案價格處於盤整階段，其中預售建案因通膨壓力、營造業缺工問題未解、銷售成數達安全水位、市場預期預售供給量將下滑等因素，業者堅持價格，建案議價空間有限；至於新成屋建案，因無需面對營建成本上升壓力，以及下修價格不影響已購戶權益、待售戶別坪數偏大等原因，在整體市場氣氛不佳下，新成屋的議價空間稍有增加，並有零星業者修正開價求順銷。

台北市今年Q1平均房價每坪106.2萬元，較上季下跌4千元、季減幅約0.4％，為2019年Q4以來首次下跌，但因跌幅較小，實際感受不大，且與去年同期相比，房價仍上漲8.9萬元，年漲幅約9.1％。成采錡表示，北市房價微跌是被成屋拖累，包含精華地段如中正、信義、大安等區的成屋舊案，因銷況卡關選擇暫時撤場，及指標新案延遲進場時間。

行情同樣微幅下滑的還有宜蘭地區，Q1房價每坪23.7萬元，較上季小跌2千元、季減幅約0.8％，原因為今年首季新供給多位於房價相對親民的外圍區域，在區域銷售中建案數量不多的背景下，行情稍有變化。與去年同期比較，房價則上漲1.7萬元，年漲幅約7.7％。

房價 建案

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