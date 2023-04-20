全台最大海砂都更案最後一塊拼圖今動工 總銷上看100億元

北市最大海砂屋都更整合案「延壽國宅」，最後一塊拼圖完成。中華工程（2515）今（20）舉行原延壽國宅J區「中工鳴森苑」動土典禮，該案基地面積逾3000坪，規劃興建地上21層、地下4層SRC建築，可售154戶，總銷上看100億元，每坪單價上看120萬元，預計下半年對外銷售，全案2027年完工。

台北市長蔣萬安表示，對延壽國宅有很深厚的感情，因為是自己過去的選區，所以也時常與居民聊到更新案，從2015年整合到現在，其實過程相當辛苦，但也了解到住戶不是不願意都更，而是對相關權利義務不熟悉，後來透過市府的協助，跟第一線民眾，講解海砂屋獎勵容積分配等，而原住戶了解後，大家也慢慢整合成功。

中華工程董事長周志明表示，中工近年積極深耕房地產市場，已成功整合民生社區延壽國宅M區(中工常翠)、K區(中工耘翠)、I區(中工碧硯閣)及J區(中工鳴森苑)等四大街廓，總面積達5,650坪，共654戶，成為台北市最大的都更整合案。目前中工常翠完銷、耘翠尚剩2戶建商保留戶釋出、碧硯閣熱銷中，鳴森苑預計下半年開案。

周志明指出，除了已完成的民生社區都更案，中工目前仍有南港、樹林、松山區、內湖區及士林區等在手都更案件進行整合，亦朝向公辦都更、自主開發都更、市地重劃、地上權及捷運聯合開發等多元發展。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，中工都更案在民生社區已屬指標，雖然民生社區在政府過去的規劃，以及鄰近機場等限制，在樓層與戶數都蓋不了超高樓，不過由於民生社區新案少，但又具備居住機能與名氣，反而有價格走高空間。

過去在中工推出第一期時，單價就已高出民生社區均價2-3成，而在碧硯閣已來到單坪130萬元的水準，預期此案毫無疑問站穩百萬元，為老舊的民生社區增添活水，也讓優質社區錦上添花。

陳炳辰分析，目前民生社區的高價新案乃在像是健康路、延壽街，或是光復北路，反而在核心圓環周邊價格較低，外高內低的特性，不脫還是在於區域法規讓容積受限，建商都更吸引力不強，只能落得老宅價水準，當地行情約在單坪80萬元，惟新案帶動下還是有坐8望9趨勢，長久以來的好名聲對於房市助益力道依舊不減。