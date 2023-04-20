小資天堂變投資天堂？房仲：嘉義市這種物件最受歡迎

東森房屋表示，嘉義市去年Q4房貸負擔率僅27.85%，是全台房貸負擔第三輕縣市，被視為小資購屋天堂，由於有許多建設正在進行，近年也吸引了大量建商和不少嗅覺敏銳的投資族群。

東森房屋嘉義嘉商加盟店經理李沐緁指出，目前嘉義市的投資族群大致可以分為兩類：

一類是購買屋齡30年左右中古屋、簡易整理後再抬價出售的投資客。

另一類則是購買套房、對外出租的包租公、包租婆們，以最受房東們喜愛的學生套房來說，目前嘉義市學生套房的月租金大約在6,000元左右，房東們的投報率可以達到3~5%，回報可觀。

李沐緁指出，目前嘉義市的房價仍普遍落在1~2字頭，預估未來隨著重點建設的落實，嘉義市房價繼續穩健成長的可能性很高，看好區域長線發展，有投資或有自住需求的民眾可把握時機進場。

李沐緁表示，實價登錄顯示，2022年嘉義市以總價在600萬以下的住宅最為熱銷，交易占比約為53.3%、超過一半，買方除自住族群外，也有相當一部分的投資族群。

李沐緁說，嘉義市房價基期低，且兼顧未來發展性，對於投資族群來說確實很有吸引力，而這些投資族群為了保證收益，通常會選擇入手門檻相對較低的低總價物件。

至於有自住需求的購屋民眾，李沐緁表示，嘉義市開發較早，區內物件種類豐富，購屋民眾可以根據自己的需求和預算選擇適合的物件。

目前嘉義市的新成屋主要集中在湖子內重劃區，區內預售案的開價最高可達3字頭，新建透天的價格也在2,500萬元以上。口袋不深的小資族可轉向市區內的中古屋，目前嘉義市三房中古大樓、華廈的總價普遍落在6、700萬元上下。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，嘉義市腹地不大，發展較早期，區內生活機能、交通機能已經相當完善，而且在湖子內重劃區、嘉義市圖書館總館園區、鐵路高架化等重點建設的加持下，嘉義市的房市能見度也大幅提高。