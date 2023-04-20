2023商業車博覽會開幕 六大亮點一次滿足

「2023商業車博覽會」今(20)日開幕，強調六大亮點一次滿足。包含：新能源車、重型商用車、輕型商用車、零配件耗品、科技應用、車聯網、冷鏈物流等眾多品項，與一般車展不同不單純只是展車，而是有眼花撩亂的種特殊車、車隊管理系統、智慧運輸等。

主辦單位彙整出本屆六大亮點：新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣。

主辦單位中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎指出：「本屆展會單單品牌就有上百個，其中像是百大新品，就包含鴻華先進將全球首發MIT進軍國際市場的最新電動巴士Model的新款，非常適合大型企業作為接駁使用，不僅協助企業ESG更能在碳權及碳稅上獲益。

而參展單位更是來自全球頂尖之商業車相關品牌：如日本(FUSO、ISUZU)、韓國(現代)、德國(賓士)、法國(米其林)、義大利(IVECO)…等，零配件耗品的品牌更是倍數成長。且每個攤位都是精銳盡出，就要讓參觀的商業車主收穫滿滿。收穫