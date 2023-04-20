台中國際旅展找長汎 今夏樂遊歐洲最高省一萬

TITF台中國際旅展於4月21~24日熱烈開展。長榮航空（2618）直營旅行社－長汎假期(展區編號：2111)，特別祭出今年暑期第一檔破天荒優惠，歐洲最高折10,000元，日韓、東南亞不用20,000元，另外，無法前往現場的民眾，凡是旅展期間至長汎假期全台門市報名，也能享有相同的特惠價。長汎假期網站上也提供了歐洲/美加指定團每人折2,000元，以及日本/南韓/澳洲/東南亞指定團每人折1,000元的優惠。

長榮直飛德義最高折一萬 親子暢遊日韓一萬五有找 東南亞度假住五星高CP值

長汎假期蔡錦惠副總經理表示：「長汎假期深耕大台中地區多年，這次特別祭出眾多優質行程回饋中部民眾，不僅有歐洲新航線的破盤促銷外，旅展現場加碼推出限量北海道花田/主題樂園/立山黑部等熱銷日本行程、高CP值東南亞住五星飯店等指定行程激省折扣，為暑假出遊的旅費精打細算，但品質保障絕不打折。」

與歐洲就是這麼近，搭乘長榮直飛米蘭、慕尼黑，長汎假期特別推出「直飛米蘭FUN遊義大利10日」81,900元起(含稅)，以及親訪歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」99,900元起(含稅)等兩大經典行程。旅展現場還準備了更多驚喜優惠，歐洲產品最高每人現折10,000元，優惠團位名額有限，要搶要快。

暑假想帶孩子到日韓旅遊的爸媽注意囉，暢遊東北亞15,000元有找，「韓國鮮訂味5日」14,988元起(含稅)。瘋玩樂園系列「韓國早去晚回雙樂園」22,400元起(未稅)、「東京迪士尼鎌倉江之電湘南海岸5日」28,900元起(含稅)。花賞系列「北海道戀戀花賞超值5日」35,900元起(含稅)、「北陸立山夏日花賞 5 日」36,900元起(含稅)，現場付訂最高第二人折3,000元。

享受五星飯店爽爽度假趁現在，少人成行玩東南亞20,000元有找，入住艾美酒店、棕櫚度假村「嗨翻馬來西亞黃金棕櫚五星飯店5日」團費挑戰市場同級最低價19,900元起(含稅)。「特惠五星北越5日」安排下榻河內五星酒店、奢享下龍灣最大的五星級豪華遊輪、品嘗歐巴馬最愛的米線套餐每人19,900元起(含稅)；榮獲金質旅遊獎「全程五星華欣皇室風情5日」精心規劃兩晚華欣海濱國際五星渡假村和曼谷奢華五星飯店，每人24,900元起(含稅)。此外，還有清邁、峴港、新加坡、菲律賓海島等特惠行程，出國放鬆就找長汎。

去美國看大聯盟 美加賞楓搶先開跑 澳洲早鳥省五千

機會難得，僅此一團。「絕對忠誠美西經典賽9日」將帶領球迷們前進MLB殿堂，觀看兩場【台灣棒球日】球賽：「天使隊vs紅襪隊」、「運動家隊vs太空人隊」，今年賽季長榮航空也與贊助六年的洛杉磯天使隊合作「全壘打送愛心」活動，熱血球迷們可別錯過在現場為張育成、大谷翔平喝采，以及為慈善金額集氣的機會。今年秋天終於可以出國賞楓了。長汎鎖定全球賞楓首選聖地，推出預購「玩美加族楓流加東12日」現場付訂立折2,000元，房型升等瀑布景觀房，讓尼加拉瀑布壯闊美景引人入眠。

飛往南半球避暑去。玩澳洲早鳥優惠最高折5,000元，全覽雪梨城、墨爾本、黃金海岸東澳三大城「FUN遊東澳全覽9日」74,800元起(含稅)，再贈小費。假期不夠長的民眾，可選擇「FUN假趣黃金海岸奢華遊艇直升機7日」54,800元起(含稅)，經濟又實惠，是與孩子暑假出遊的絕佳選擇。

澎金馬國旅超值一口價 立榮假期機＋酒折五百

國內旅遊同樣精采。觀賞世界奇景藍眼淚「馬祖南北竿3日」只要8,888元起(含稅)，入住北竿芹壁聚落，兩人就成團。搭車跨越金門大橋暢遊大、小金門「金采烈嶼玩樂金門3日」8,888元起(含稅)；欣賞迪士尼100週年澎湖花火節煙火秀「2023澎湖趴趴走4日」5,990元起(含稅)，特別加贈48小時機車代步。喜歡自由行的民眾於旅展期間透過國內航空自由行第一品牌「立榮假期」平台訂購機＋酒組合，並於結帳時輸入折扣碼「TITF2023」，訂單立折$500。