兆豐投信：日本REITs投資熱潮 鎖定四大優勢產業

兆豐投信指出，金融海嘯後，日本政府全力支持革新，透過實施安倍三箭政策、日本再興策略、長期維持寬鬆貨幣政策，直到去年底全面放寬入境政策與推動振興觀光方案等，搭配日圓匯率有利出口貿易，經貿環境較歐美市場穩健、具反轉向上力道，成為全球市場波動階段的投資好題材。

兆豐投信率先掌握「日本不一樣」的投資前景，發行兆豐日本優勢多重資產基金，擬以日本多重資產為基底，鎖定四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市。本檔基金保管銀行為彰化商業銀行，募集期間預計為4月24至28日，將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，滿足投資人多元外幣、資金彈性運用的需求。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本國內推出一系列振興旅遊方案，提供各類住宿與消費優惠，政府經濟效果預估到今年3月可望達到3.8兆日圓，更預期2024年日本入境人數將達6,500萬人，推估每年商機有機會達7.8兆日圓，預估帶動市場錢潮與景氣的力道。

人潮帶入錢潮也滾動景氣擴張，從投資人購置日本房產掀熱潮可窺見。根據統計，相對於2020年之前，日本房屋總銷售額於2021-2022年續走升，突顯日本房市前景看好。日本全國平均地價年增率也連續兩年增加，像東京、名古屋等商用地的年增率各達3.0%、3.4%，突顯人流返回都會區，帶動東京商業區租金走升，投資REITs題材也受到海外投資人青睞。

日本是亞洲第一大的REITs市場，日本REITs持有的物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等，以商用建築為主，有利避開老舊公寓受到少子化造成的空屋率問題；現階段日圓貶值、日本利率低、市場流動性充足，加上日本的國際地理位置優異，有助日本經貿環境穩健，當景氣擴張時，各大優勢產業隨之走勢向上。

中美貿易戰造成國際貿易管道阻塞，全球市場更強調「現地部署」，透過縮短供應鏈成為貿易解方，日本成為主要受惠國；日本除了擁有科技供應鏈的關鍵製程，更擁有旅遊觀光、動漫娛樂等優勢產業，像近期日本電玩大廠任天堂表現走俏，受惠《超級瑪利歐兄弟電影版》創下今年來電影上映首周末最佳票房，突顯日本娛樂產業軟實力的趨勢前景，吸引國際資金挹注優勢產業進而蓬勃發展。

兆豐日本優勢多重資產基金採取股權、類固定收益、REITs等多元資產組合，透過股權與類固收比例的動態調整，當股市機會多，增加股權商品的配置比例以提高獲利空間；當股市震盪時，會增加類固收產品如REITs或債券，降低投資組合的波動度，有助提升攻守皆宜的投資特色。