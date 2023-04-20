高雄仁武區房市熱 浤圃建設「希望之星」祭成家基金吸睛

受惠於人口紅利與產業園區開發，高雄仁武區近年房市交易熱燙，新景觀大樓高樓層行情站上3字頭，澄德重劃區建案林立更是兵家重鎮。浤圃建設預定明年底交屋的「希望之星」，目前成交每坪均價介於30到33萬元，潛銷期已售出3成。另剛慶祝完工的「隆大鳳凰III-1」透天產品，開賣不到3個月也賣出33戶。

高雄仁武區位在南部S科技廊帶上，區內又有雙交流道，加上開發中的仁武產業園區預計引進航太科技、半導體產業，屆時可望釋出逾6000個工作機會，帶動周邊房市熱度，不少建商相繼進駐投資開發。

豐匯地產總經理施棟瀝說，仁武重劃區多，當地計有霞海重劃區、澄德重劃區、八德重劃區、84期重劃區、100期重劃區，造就建商開發契機，近10年移入人口增幅即達48.3％。受惠於人口紅利及重大建設發展，近年地價、房價都上漲。

浤圃建設近年也在仁武澄德重劃區及100期重劃區鄰近開疆闢土，其中位在澄德重劃區的「希望之星」預定明年底交屋，剛宣布每戶購屋者可獲25萬到40萬的「幸福成家基金」紅利，為房市交易添柴火。

浤圃機構董事長蘇宏圃說，不少民眾一輩子只買一間房子，蓋好房子一直是他視為緊要的責任，15年來擘劃的每棟建築，至今均「0客訴」。浤圃總經理蘇姿菁則說，澄德重劃區是仁武市中心唯一公辦商業重劃區，公司搶到一塊漂亮角地規劃「希望之星」建案，共有156戶，鎖定首購自住客，基地就面臨中央綠地廣場首排，總銷約21億。

仁武區不只大樓產品競相爭妍，市場稀缺的透天產品也受矚目，隆大營建（5519）