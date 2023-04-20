快訊

今節氣「穀雨」 命理師：6生肖有好運氣 名利雙收「玩樂發大財」

都是美國的錯？匈牙利退出俄國投資銀行的大轉彎

雨炸苗栗！南庄東河停班課1天 大湖嚴重落石砸爛1小客車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄仁武區房市熱 浤圃建設「希望之星」祭成家基金吸睛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
浤圃建設宣布「希望之星」建案購屋者每戶可獲25萬到40萬的「幸福成家基金」紅利，圖中為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影
浤圃建設宣布「希望之星」建案購屋者每戶可獲25萬到40萬的「幸福成家基金」紅利，圖中為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影

受惠於人口紅利與產業園區開發，高雄仁武區近年房市交易熱燙，新景觀大樓高樓層行情站上3字頭，澄德重劃區建案林立更是兵家重鎮。浤圃建設預定明年底交屋的「希望之星」，目前成交每坪均價介於30到33萬元，潛銷期已售出3成。另剛慶祝完工的「隆大鳳凰III-1」透天產品，開賣不到3個月也賣出33戶。

高雄仁武區位在南部S科技廊帶上，區內又有雙交流道，加上開發中的仁武產業園區預計引進航太科技、半導體產業，屆時可望釋出逾6000個工作機會，帶動周邊房市熱度，不少建商相繼進駐投資開發。

豐匯地產總經理施棟瀝說，仁武重劃區多，當地計有霞海重劃區、澄德重劃區、八德重劃區、84期重劃區、100期重劃區，造就建商開發契機，近10年移入人口增幅即達48.3％。受惠於人口紅利及重大建設發展，近年地價、房價都上漲。

浤圃建設近年也在仁武澄德重劃區及100期重劃區鄰近開疆闢土，其中位在澄德重劃區的「希望之星」預定明年底交屋，剛宣布每戶購屋者可獲25萬到40萬的「幸福成家基金」紅利，為房市交易添柴火。

浤圃機構董事長蘇宏圃說，不少民眾一輩子只買一間房子，蓋好房子一直是他視為緊要的責任，15年來擘劃的每棟建築，至今均「0客訴」。浤圃總經理蘇姿菁則說，澄德重劃區是仁武市中心唯一公辦商業重劃區，公司搶到一塊漂亮角地規劃「希望之星」建案，共有156戶，鎖定首購自住客，基地就面臨中央綠地廣場首排，總銷約21億。

仁武區不只大樓產品競相爭妍，市場稀缺的透天產品也受矚目，隆大營建（5519）

在仁武的造鎮系列最後一期「隆大鳳凰III-1」剛慶完工，不到3個月已賣出33戶。副董事長陳又齊指出，「隆大鳳凰III-1」共45戶，開價落在1980萬至2180萬元間。隆大自2020年進場以來，共推153戶透天別墅，前3期均完銷交屋。

豐匯地產總經理施棟瀝分析指出，高雄仁武重劃區多，受惠於人口紅利及重大建設發展，近年地價、房價都上漲。記者王昭月／攝影
豐匯地產總經理施棟瀝分析指出，高雄仁武重劃區多，受惠於人口紅利及重大建設發展，近年地價、房價都上漲。記者王昭月／攝影
隆大營建（5519）在仁武的造鎮系列最後一期「隆大鳳凰III-1」剛慶完工，不到3個月已賣出33戶。記者王昭月／攝影
隆大營建（5519）在仁武的造鎮系列最後一期「隆大鳳凰III-1」剛慶完工，不到3個月已賣出33戶。記者王昭月／攝影

重劃區 房市 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄一警員酒駕被自家人查獲 拒測記大過令退休

平均地權條例通過，現在該買房嗎？雙北購屋族可鎖定塭仔圳重劃區

牛跑了！高雄飼主遭撞送醫 牛肇逃躲草叢和警對峙中

高雄下雨了 機車騎士來不及穿雨衣卻樂得淋雨

相關新聞

長榮、陽明再漲附加費 比當前運價高六成

海運市場起風，運價一個月漲兩次。長榮、陽明近日再度發通知給客戶，5月1日起加收遠東-北美航線的GRI（綜合費率附加費）費...

高雄仁武區房市熱 浤圃建設「希望之星」祭成家基金吸睛

受惠於人口紅利與產業園區開發，高雄仁武區近年房市交易熱燙，新景觀大樓高樓層行情站上3字頭，澄德重劃區建案林立更是兵家重鎮...

翁朝棟看鋼市全球市場成長力道不墜

世界鋼鐵協會在奧地利維也納舉行理事會，同時發布今年最新鋼鐵需求預測，預期2023年全球鋼鐵需求18.2億公噸，年增2.3...

光陽加入基隆電動機車計畫

基隆市政府推動「青年電動機車補助計畫」，機車大廠光陽工業昨（19）日宣布爭取，光陽預計將有兩款電動機車參與計畫，設籍基隆...

霖園起家厝 躍最貴都更豪宅

霖園集團蔡家起家厝躍居全台「最貴都更豪宅」。據實價登錄，由國泰建設都更改建的「敦南霖園」出現首筆交易紀錄，去年11月成交...

水泥業轉型 生醫、綠能並進

水泥業拚華麗轉身，生醫、綠能兩路並進。環泥宣布，子公司利永環球與元太科技攜手，環泥開發的「壓力感測器」搭配元太的電子貨架...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦