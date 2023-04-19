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百億大案「中和大洋舊廠合建」破局了！冠德：開發方向有落差

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
冠德建設、大洋塑膠「中和大洋舊廠合建案」宣告昨（19）日破局，冠德建設總經理暨發言人張勝安指出，雙方對於此開發案方向有不同想法，最終雙方合意終止合作案。冠德建設提供
冠德建設、大洋塑膠「中和大洋舊廠合建案」宣告昨（19）日破局，冠德建設總經理暨發言人張勝安指出，雙方對於此開發案方向有不同想法，最終雙方合意終止合作案。冠德建設提供

百億元的冠德建設（2520）、大洋塑膠（1321）「中和大洋舊廠合建案」宣告今（19）日宣告破局，冠德建設、大洋塑膠今雙雙重訊公告，終止合作案。

冠德建設總經理暨發言人張勝安強調，「中和大洋舊廠合建案」未能進行下去，主要是雙方對於開發方向想法不同，在缺乏一致性共識之下，兩造決定終止合作案。至於雙方對此案的開發方向差異處和不同想法為何，以地主大洋塑膠公告為主。

位於新北市中和區中山路二段的「中和大洋舊廠合建案」，是冠德建設與大洋塑膠在2015年9月所簽下，當時分回比例為地主52.5~58.5%，建商分回約41.5~47.5%，全案扣除捐地後，基地面積仍高達1萬坪左右，是雙北市罕見大街廓案。

按照冠德建設2016年規劃設計，「中和大洋舊廠合建案」規劃興建三大棟建物，其中A棟做為大洋的辦公大樓總部，B棟五樓以上為住宅，一至三樓為環球購物中心商場、約8,000坪，C棟則是規劃25~50坪的全齡住宅，包括無障礙空間、親子遊樂設施都規劃在內，該案並擁有八、九千餘坪綠地。

若「中和大洋舊廠合建案」成案，將寫下國內第一個全齡宅開發案、最大規模生態城造鎮案，以及日本森集團首度來台之作等三項國內開發案新紀錄；不料今日冠德建設、大洋塑膠雙雙發布中止「中和大洋舊廠合建案」，震驚市場。

和大 建案

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