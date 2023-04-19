中鼎攜手欣陸中壢污水下水道工程 預計9月第一期通水

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團，攜手欣陸投控旗下欣達環工合資成立特許公司「泉鼎水務」執行「桃園市中壢地區污水下水道系統建設BOT計畫」，預計9月完成第一期通水，今（19）日桃園市市長張善政前往視察，深入地底6米察看管徑135公分已完成的污水管線品質及現場施工狀況。

中鼎表示，該案為近年最具公益性質也最具興建規模的公共建設，特許期35年，全期每日處理15萬6,800噸污水，並可於爾後作為再生水水源，緩解極端氣候導致的缺水危機。

全案共分四期興建，執行中的第一期中壢水資源回收中心於9月通水後，將可處理市區已接管的污水，預計2040年完成246公里污水下水道管網。

張善政表示，該案正持續往中壢市區方向推進，執行中的新生路上的污水管，為該案主動脈，後續各區分支管線將陸續施工。為確保本案的施工品質及工安落實，市府除要求廠商嚴格落實各項工安措施，透過廠商每日回傳的照片及影片以掌握現場收工情形，確保工地安全，每周也都會透過臉書水meet桃粉絲專頁，公布次周污水施工位置，提前告知用路人避開施工路段，透過交維措施、嚴謹的施工管理及透明的施工資訊，將市民的不便降到最低。

泉鼎水務董事長暨中鼎基礎及環能工程事業部總經理李銘賢表示，泉鼎團隊為管理本案長達19年的建設期，特別建立了一套GIS管理系統，以掌握已完成、施工中及尚待施工的下水道管段，並對每一管段及用戶做最精密的規劃，期能以最短的時間，完成最多的用戶接管，協助市府處理南桃園中壢、平鎮、大園等地區約20萬戶的家庭污水，有效提升老街溪、新街溪的環境及水質，提高居民的生活品質。

中鼎表示，自許為「地球永續的把關者」，深耕全球水資源領域40餘年，掌握全球水資源循環商機，除於廢水再利用，成功從工業廢水、都市污水再利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用；在污水下水道系統的實績，更是遍及全台，經由污水下水道的普及，實現都市現代化，改善親水環境。中鼎承諾以「最值得信賴的全球工程服務團隊」打造「綠色工程」，為全球的建設、經濟及環境保護貢獻心力。