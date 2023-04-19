華紙攜手早餐聯盟 拚非塑食安用紙今年營收占比達10％

華紙（1905）今（19）日宣布，與早餐聯盟攜手合作，自5月開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動使用全紙回收容器。華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，非塑食安用紙與相關產品目前占整體營收5%，隨著持續推廣，今年營收占比可望達10%，中長線目標是要占營收比重達20%。

華紙推出的「益利CircuWell」全紙回收容器，主打100%無塑膠淋膜，防水防油，且符合FDA食品標準，通過美歐兩地生物分解認證，並經散漿測試可比照一般紙類進行回收，節省處理效率，讓纖維以最高比例被重複利用，製成環保再生紙品，發揮循環經濟效應。

這次華紙與早餐聯盟合作，推動全紙回收容器進軍國內早餐店，首波合作業者弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧合計導入超過3000家連鎖早餐店。台灣早餐速食餐飲協會理事長暨吉得堡董事長莊茂山表示，台灣整體連鎖早餐店約有兩萬多家，其中台灣早餐速食餐飲協會的會員約有10個品牌、一萬多家的分店，若政府願意加強補助全紙回收容器，未來有機會導入到更多的會員分店。

陳瑞和表示，華紙的「益利CircuWell全紙回收容器」最大的特點是可以不脫膜、直接回收，加上不含塑化劑，使用起來更健康。華紙從2000年開始計畫要做全紙回收容器，這幾年在材料科學的進步下，2018年底才成功發展出益利系列產品。

華紙的「益利CircuWell全紙回收容器」從紙杯、封膜、免洗餐具、非氟防油紙等全系列的非塑食安用紙，近年也陸續獲得很多國際大廠導入，據悉，去年已開始出貨予連鎖速食龍頭，就連夜市雞排店也有三到四成的紙袋是使用華紙的產品。陳瑞和表示，隨著愈來愈多的連鎖餐飲業者加入使用行列，市場打開後，對營收的貢獻將愈來愈顯著，包括許多手搖飲的業者也在洽談中。

華紙目前的非塑食安產品的產線主要分布在花蓮、台東、桃園觀音，其中，台東廠主要生產紙盒、花蓮廠產線生產紙袋，分別有一條非塑產線，而觀音廠則有兩條產線，主要生產紙杯，華紙表示，若今年推展順利不排除再增加產能。