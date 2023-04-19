快訊

桌球／帶傷參賽打進16強 林昀儒因「傷勢加劇」退出WTT澳門冠軍賽

確定了！于美人宣布參選「這地區」立委 明開記者會公布黨籍

世界鋼協估鋼鐵需求年增2.3% 翁朝棟：希望早日迎來復甦

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

世界鋼鐵協會在奧地利維也納舉行理事會，發布今年最新鋼鐵需求預測、年增2.3%，較去年10月前的預測大增2.3倍；視訊與會的中鋼（2002）董事長翁朝棟今(19)日說，全球鋼市成長力道不墜，「希望早日迎來需求復甦」。

翁朝棟說，參加視訊會議後立即責成業務部門整理短期鋼市需求趨勢，證明鋼市走進上升坡道路，用鋼產業要有信心。

翁朝棟指出，世界鋼協認為，鋼需低谷已過，復甦勢頭增加，但仍存在高度不確定性。其中能源危機、烏俄戰爭、高利環境、通膨及高庫存，仍是2023年鋼鐵產業面臨的主要困境，但整體負面因素較去年減少。

幾乎可斷言，全球鋼鐵需求的低谷已過，在中國大陸全面解封帶領下，東亞經濟逐漸增溫，帶動國際鋼市復甦。

鋼鐵 視訊

延伸閱讀

疫情解封產業缺工 桃園每個人有兩個以上就業機會

沉寂3年 羅志祥鬆口證實對岸解封邀錄實境秀

世界鋼鐵協會預測：全球鋼鐵需求成長持續加速

東鋼 衝刺綠電、儲能

相關新聞

曾被嚴凱泰以一台Cefiro打敗...和泰稱霸台灣車市21年 要從26年前「50周年慶」說起

從最早的台泥到現在的台積電，集團企業一直是台灣資本市場的主角。檢視台灣集團企業10年間的成長動能，看懂贏家運籌，也釐清趨勢所向。

8歲愛上潛水、57歲砸上億打造淡水遊艇碼頭！他如何從修車工人變風帆、遊艇達人？

陳柏叡的職涯極為精彩，並與海緊密相連！這份因緣，最初來自電視。他回憶兒時，在《海洋十萬里》節目中看到精彩又迷人的海底世界，完全著迷，「看到影片我就呆在那裡，好像被電電到了。」

業界爭奪戰從高中就開打！為何台積鎖定全台12所女中 「晶圓女王」也回北一女找學妹聊天？

3M調查：近九成台灣受訪者認為，女性是理工領域未開發的潛力來源 科技業向來是陽盛陰衰，但愈來愈多調查顯示，下一個亟待好好培養、潛力可期的科技業人才來源，就是女性。 美商3M每年在全球十幾個國家做「3M科學狀態指數調查」（SOSI），希望了解大家對科學領域的看法，及其對全世界的影響，而2023年SOSI調查首次將台灣納入調查對象。

欣新網拚數位變現 助客戶業績成長近4成

電商業態瞬息萬變，面對電商平台成交手續費不斷調漲、分析軟體推陳出新，品牌擁抱AI大數據等技術強化廣告成效與營運管理已成為...

資誠：永續與數位雙軸馬達 驅動電動車淨零供應鏈轉型

在全球淨零碳排趨勢下，各國加速淘汰燃油車，以電動車為技術核心的造車新勢力也如雨後春筍般快速發展。另一方面，在互聯網與車聯...

中捷市政府站G9-1土開案完成簽約 全案投資達106.55億

台中捷運綠線市政府站(G9-1)土地開發案去年底歷經嚴謹評選，由冠德建設（2520）攜手中鹿開發獲選最優申請人，今(19...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦