世界鋼協估鋼鐵需求年增2.3% 翁朝棟：希望早日迎來復甦
世界鋼鐵協會在奧地利維也納舉行理事會，發布今年最新鋼鐵需求預測、年增2.3%，較去年10月前的預測大增2.3倍；視訊與會的中鋼（2002）董事長翁朝棟今(19)日說，全球鋼市成長力道不墜，「希望早日迎來需求復甦」。
翁朝棟說，參加視訊會議後立即責成業務部門整理短期鋼市需求趨勢，證明鋼市走進上升坡道路，用鋼產業要有信心。
翁朝棟指出，世界鋼協認為，鋼需低谷已過，復甦勢頭增加，但仍存在高度不確定性。其中能源危機、烏俄戰爭、高利環境、通膨及高庫存，仍是2023年鋼鐵產業面臨的主要困境，但整體負面因素較去年減少。
幾乎可斷言，全球鋼鐵需求的低谷已過，在中國大陸全面解封帶領下，東亞經濟逐漸增溫，帶動國際鋼市復甦。
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