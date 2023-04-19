實現2050淨零排放 環保署發布淨零綠生活行動指引

為了2050年淨零排放，響應世界地球日，環保署發布淨零綠生活行動指引，提供民眾淨零綠生活的作法，以投資我們的地球，並求共同實踐，藉由生活轉型，積少成多，聚沙成塔，減少碳排並轉動產業的改變。

目前國際推動綠生活主要有聯合國懶人救世指南(The LAZY’S guide to SAVING the WORLD)、美國綠色生活手冊(Green Living Handbook)及日本零碳行動30等相關指引，依情境或狀態條列出民眾可執行減碳行動或作為。環保署參考國際作法，並與各部會合作，研擬「淨零綠生活行動指引」，提供民眾簡單易懂的作法，讓民眾可以在日常生活中實踐淨零綠生活及減碳理念。

2023年4月22日地球日主題「投資我們的星球(Invest In Our Planet)」，地球日國際組織配合主題提出了氣候素養、終結塑膠、護樹護林、票投地球、全球清潔、永續時尚等6項行動指引。環保署表示，針對主題及行動指引環保署呼應「推動淨零綠生活」、「發布淨零綠生活指引」及「全民素養提升」一起投資地球。

環保署表示，為達2050淨零排放推動12項關鍵戰略，淨零綠生活為其中戰略之一，本次發布的「淨零綠生活行動指引」以「零浪費低碳飲食 (食)」、「友善環境綠時尚(衣)」、「居住品質提升(住)」、「低碳運輸網絡(行)」、「永續觀光樂悠遊(育樂)」及「使用取代擁有(購)」為主軸，涵蓋食、衣、住、行、育樂、購六大生活層面，每個生活層面有作法呈現，例如「零浪費低碳飲食 (食)」包含「食在地、食當令，低碳烹調」、「食材零浪費」、「自備環保餐具」、「惜食減少浪費」及「選擇綠色餐廳」等作法，而針對每個主題以「為什麼？」、「怎麼做？」、「所需材料、工具？」及「節省了哪些資源？」來進行說明，提供民眾簡單易懂方式來做，讓民眾可以在日常生活中實踐淨零綠生活及減碳理念。

為響應今(112)年地球日主題，共同落實淨零綠生活，環保署特別在112年4月19日在西門紅樓舉行「投資地球 共同實踐淨零綠生活」行動指引發布的記者會，推廣全民認知並落實促使民眾在食、衣、住、行、育樂、購生活行為的改變，轉動產業改變。

會場辦理了三場次淨零綠生活對話論壇，邀請專家學者、企業、社區代表、環保局代表等，就食、衣、住、行、育樂、購等面向進行分享交流，透過直接對話方式說明淨零綠生活行動指引內容，讓民眾更瞭解淨零綠生活的精神與內容。

環保署表示，期待透過本次記者會，邀請全民一同「投資地球 共同實踐淨零綠生活」，落實行為轉型，創造永續環境、邁向低碳新生活，逐漸達成2050淨零排放的目標。