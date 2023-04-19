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2030減碳目標落後？國發會主委龔明鑫這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

我國2030碳排減量新目標為24%±1，雖較原先的20%再有提升，但卻遠低於日本41%~46%的目標，被外界質疑2030淨零目標落後？對此，國發會主委龔明鑫今（19）日表示，台灣淨零碳排現階段以現有能量，務實去實踐，若有新的方法、新的技術可運用，屆時速度會更快，國發會也會根據當時狀況而提前，絕對不會落後目標。國發會副主委施克和也強調，我國淨零碳排整體政策規劃，以「先緩後急」原則來進行。

在422地球日前夕，台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會於今日舉辦「台灣如何邁向淨零論壇—Team Taiwan 怎麼走？」活動，尋求社會對話，提出具體政策的下一步。龔明鑫受邀致詞、施克和受邀擔任與談人，做了上述表示。

「2050年淨零排放」已經是台灣當下最重要的長期氣候政策目標之一，龔明鑫強調，台灣各界必須共同實踐與推動，讓整體政策能夠在面對氣候變遷、世界局勢的巨大壓力下加速完成。

龔明鑫也提到，國發會去年底公布2050淨零排放12項關鍵戰略內容，這是個長期且必須持續滾動討論的議題，而為了達到國際淨零碳排的趨勢，台灣提出2030年減碳24%±1%目標，雖然外部聲音認為此目標相對其他國家過於保守，若與日本相比，台灣沒有那麼高的想像力，但也不算落後，且目標既然定了，就會往前走，並持續滾動檢討，絕對不會落後，一定往更積極的方向進行。

國發會 龔明鑫 減碳

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