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餐飲類股噴出！信義市府商圈 餐飲業每坪9千元卡位店面

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

受惠內需復甦與政府派發每人6,000元補助金，近期餐飲與觀光業的類股表現強勁，餐飲業持續開店，餐飲業的家店數也攀高，房仲業者指出，近日忠孝市府商圈的忠孝東路上，也新開三家店，其中就有兩家屬於餐飲業，一間藥局，有兩間單坪實價租金達8,900餘元，該租金是去年信義區店家實價的前三高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝市府商圈相較於其他觀光商圈，特色就是穩定，即使疫情期間也沒有空置率大幅飆升的狀況，忠孝市府商圈對於觀光客的依存度不是那麼高，白天有周邊上班族、轉運站的人潮，晚上有附近居民消費，假日也有信義區觀光人潮，一旁的永吉路30巷也有飲料一條街的特色賣點，商圈有店面空置，新店家進駐的速度都相當快，忠孝東路五段上主要業種包括餐飲業、假髮業、酒商外，近期也有藥局開始進駐，近年租金則維持相對穩定。

近期忠孝市府商圈新開三家店，包括迴轉烤肉、連鎖咖啡店與藥局，其中忠孝東路五段149號，月租21萬元，每坪租金8,949元，目前由連鎖咖啡店的市政二店承租，距離一店距離相當接近；忠孝東路五段21號則由藥局承租，月租13.5萬元，每坪租金8,909元；至於迴轉烤肉則沒有新的實價行情，不過該店去年3月曾有單坪萬元的區域高價紀錄。

曾敬德表示，今年景氣呈現外冷內熱，內需消費需求回升，也都反映在餐飲類股的股價上，相較於許多零售消費可能被電商或購物中心瓜分，餐飲業則呈現蓬勃發展，成為現在店面展店的主要業種之一。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

餐飲業 租金 觀光

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