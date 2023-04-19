琉園與鎮瀾宮聯名 12公分大掌上琉璃媽祖一起去繞境

一生值得體驗一次的世界三大宗教盛事活動「大甲媽祖遶境進香」， 今年時間已公布為4月21日至4月30日。tittot琉園（9949）推出與鎮瀾宮聯名的【慈容】媽祖，完美復刻鎮瀾宮開基媽祖尊容，強調僅12公分高的精巧尺寸，正適合以虔誠的心帶著一起繞境，讓媽祖的聖靈充滿，庇佑一整年平安順遂。

目前，全台琉園門市、官方線上商城(琉園E藝廊)都有現貨，鎮瀾宮的「鎮瀾買足」線上商城也熱烈開賣中。

台灣在地琉璃精品tittot琉園也加入鎮瀾宮聯名行列，以大甲鎮瀾宮面容慈祥著稱的開基媽祖為靈感，創作小巧的掌上型媽祖【慈容】，琉園設計團隊以嚴謹的態度純手工打造，限量僅888件。

【慈容】媽祖像有別於一般琉璃作品大型且厚重的形象，特別以掌上輕巧的設計，適合擺放辦公桌、茶几，或隨身攜帶。

tittot琉園表示，雖然只有12公分大，但仍保持細膩工藝，以脫蠟鑄造47道手工，經過850度高溫燒製，琥珀色且通透的琉璃有別於其他材質，在光線下更有層次美。

為了讓作品彰顯文化意義，琉園工藝師完整復刻了開基媽祖的尊容，也以「開基」概念紀念明末清初之時，媽祖隨著唐山過台灣的閩人一起渡海來台，在台灣落地深根，開枝散葉的精神。