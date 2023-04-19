訊聯生技與獸醫師合作 新技術有望治毛小孩關節炎

訊聯生技（1784）今（19）日宣布，該公司與國內獸醫師合作，全台首例使用外泌體（Exosome）加間質幹細胞，治療馬匹肌腱韌帶損傷，不到兩週即看到韌帶開始修復；此外，在伴侶動物與大型動物的慢性腎臟病與骨關節炎等適應症治療上也取得亮眼成果。

訊聯生技表示，外泌體是當今全球最受注目的新世代生物技術。訊聯累積二十多年的細胞治療、外泌體研發經驗，展開嚴謹的細胞製劑開發與動物醫療臨床試驗。綜觀國際，外泌體學術研究激增，2021年論文發表數較2015年成長10倍。據Grand View Research報告，全球外泌體市場至2030年複合成長率高達32.8%，預估外泌體大量應用於治療動物疾病的趨勢下，市場將有更大的躍進，並引領台灣在生技產業中的領導地位。

開拓台灣馬匹細胞治療的先驅賴紹文醫師表示，喪失運動能力的馬匹，是導致經濟價值大幅損失的主要因素。以往馬匹若罹患退化性關節炎及肌腱韌帶損傷，因為先天結構、體型較大，修復期最長達一年半，嚴重可能終止其運動生涯！現在採用訊聯製備的外泌體加間質幹細胞，透過超音波引導注射肌腱韌帶損傷的患部，短短12天即明顯發現韌帶開始修復！此為全台第一例採合併療法的個案，大大激勵了後續的收案，為馬匹運動傷害治療帶來更大的改變。

獸醫師常見的家貓慢性腎臟病(CKD)，也有望透過外泌體結合細胞的再生醫療方式來治療。農委會統計，2021年家貓高達87萬隻，2022年一年登記數再新增13.2萬隻，登記數已連續2年超越家犬。CKD是全年齡的家貓常見的疾病之一，15歲以上更有50%發病率。因此，中和杜瑪動物醫院江明憲院長、曼哈頓動物醫院譚大倫院長、杜瑪動物醫院鍾昇樺院長與訊聯生技、牧騰生技攜手合作臨床試驗，通過中華民國獸醫內科學會–臨床動物試驗研究倫理委員會(IACUC)核准，分別運用外泌體及間質幹細胞治療腎貓，目前收治案例治療後腎臟指數皆明顯改善，且生活品質大幅提升。

江明憲表示，根據國外文獻指出，外泌體除了富含特殊的細胞激素，也能藉此特性挑出具有許多抗細胞凋亡、抗纖維化功能的幹細胞。此案也將首度在第38屆世界獸醫師大會(WVAC 2023)中發表，透過再生醫學療法，加上醫師評估最佳治療時間點，對於家貓腎臟病的治療將會有更實質的幫助與改善。

此外，越來越多毛孩飽受骨關節炎困擾！據統計，貓狗毛孩各年齡層有3成罹患退化性關節炎(OA)，8歲以上犬隻更高達八成。台灣獸醫再生醫學會理事長林昇全醫師指出，透過田間試驗收案許多行走困難甚至下身癱瘓的狗，以間質幹細胞治療短短三個月，活動力明顯改善！而「以人類間質幹細胞」治療豬的退化性關節炎，國立屏東科技大學2019年與訊聯合作、經IACUC核准的學術研究成果，將首度在WVAC中發表，計劃主持人屏科大熱帶農業暨國際合作系教授許岩得表示，研究結果發現，異種間質幹細胞不但沒有排斥反應，修復與抗發炎的效果更好，證實幹細胞在動物和人類軟骨再生的安全性和有效性高。

訊聯生技蔡政憲董事長表示，訊聯不僅將人類特管法細胞治療與再生醫學經驗，平行應用到寵物細胞治療，也率先帶動將外泌體用在寵物健康市場。訊聯集團的新公司「訊聯細胞智藥公司」並著手新藥研發，包含用外泌體治療國人常見的乾眼症，間質幹細胞所治療的急性呼吸窘迫症候群(ARDS)進入人體臨床2期試驗，肺部纖維化、慢性腎衰竭、急/慢性傷口癒合、退化性關節炎皆邁向人體臨床1期。