轉戰科技業薪資翻倍只是標配 她們分享如何華麗轉身？

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

科技業薪資、福利佳，吸引上班族紛紛搶進。Anna從飯店櫃檯跳槽產線作業員，月薪從2.8萬元衝至5萬元；還有江小姐，則是放棄金飯碗，轉戰測試工程師，二年後薪資就翻倍。

Anna日文系畢業，通過N2日文檢定，前一份工作是擔任飯店櫃檯，薪水不到3萬元，工作期間要著正裝穿高跟鞋站滿8小時，長期下來對身體造成極大負擔，於是決定轉職。

很幸運的今年1月順利在日商科技公司從事約聘的生產技術專員(產線作業員)，負責產線組裝，晚班工作時間從下午3點到晚上11點半，本薪加津貼還有加班費，平均每月有5萬元左右收入並不差，而且工作全程都可穿平底鞋，休息時間也符合勞基法規範，她計劃先做約聘卡位，日後才有機會轉成正職。

雖然目前的晚班作業員待遇不差，剛開始其實也是有些排斥，長輩都勸她盡量找白領的工作，但進入公司後才發現其實這份工作並不辛苦，而且白天還能從事咖啡銷售、偶爾接通告或當臨時演員，一圓演藝星夢。

Anna認為文組生要找高薪工作就滿困難的，目前合適的工作機會都不會超過3萬5，很幸運自己能夠先卡位科技公司，相信靠著日文專長，有機會為日後轉正加分。

目前在外商科技業擔任測試工程師的江小姐，平常在公司負責測試開發軟件，確保系統升級後正常運作，這些工程師的日常，對過去的江小姐來說遙不可及，因為大學時期她念是夜校企管系，不屬於理工學院的她，因為實習的關係，走上商學院畢業生最普遍的職涯方向，投入金融業，畢業後直接轉正，薪資3.6萬元，比起同齡人來說已經是穩定而且優渥的。

但當時銀行界正在面臨數位化的挑戰，她認為科技是未來趨勢，因此下定決心要往科技人才發展，在工作2年後毅然決定離職，轉入金融業的數位部門發展，雖然沒有任何資訊領域背景，她大膽投出履歷，挑戰軟體測試工程師的職務，幸運的獲得企業青睞，雖然起初踏入資訊領域的薪資比銀行行員少，但她還是欣然接受，就連下班後也花費時間積極進修，彌補自己的不足。

經過了二年的磨練，結合自己過去的工作經歷，江小姐順利進入外商科技產業任職，薪資比起剛入行的時候也翻了一倍，除了在職場上學習，江小姐已經考上資訊科學系的在職碩士班，提升專業實力，讓自己在職場上更有競爭力。

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