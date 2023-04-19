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五分埔店租首見單坪破萬！房仲：店家得做好漲租準備

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
五分埔商圈 記者游智文／攝影
五分埔商圈 記者游智文／攝影

實價揭露，台北市五分埔商圈首度出現租金單價破萬元的交易紀錄，且是信義區1樓店面實價登錄以來單價第三高，該店面位於松山路119巷內，1月以每月7萬元出租，單坪月租10,072元，備註為分租6.95坪店面。

台灣房屋建國民生加盟店副店長何志剛表示，五分埔商圈在疫情前，店租單坪約2,000~3,000元上下，且疫情爆發後人流大幅下降、許多實體店面業者轉向電商，因此五分埔店面的空置狀況更為顯著。

如今疫後時代，出現商圈租金新高行情，應是特殊案例，業者看好觀光人流回籠，且分割店面租金總額降低，負擔相對平實，吸引服飾、飾品等業者承租。

台灣房屋統計指出，今年來已有3筆店面租賃單價破萬元的案例，另兩筆單價破萬元的店面租賃交易，都位在西門町商圈，2月峨眉街的一處6.19坪分割店面，月租金6.3萬元，單坪月租10,178元，由伴手禮業者承租。

同月成都路的12.62坪店面，月租金13萬元，單坪月租也達10,301元，由韓式拍貼業者承租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察近年雙北高單價租金的樓店，大多是40坪以下的中小型店面，更有許多不到10坪的分租店面，店面租賃呈現「高單低總」的情形。

以月租總額來說，這些「小宅型店王」的承租門檻比大型店面親民，所在區段的人潮又多，更容易吸引業者目光，也更適合有創業或是展店需求的餐飲、診所、零售等中小型民生消費業種，使低總價精華店面的市場性提高。

張旭嵐指出，對房東而言，近年升息之後，利息支出會稀釋投報率，因此若將店面「化大為小」，將坪數比較大的店面，切割成兩、三個小店出租，不僅租金門檻更親民，脫租率、投報率也相對較高，使分租店面的發展愈來愈興旺。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行五度升息，對房貸族來說，每月還款壓力加重，且疫後觀光業逐漸升溫，商圈店面人潮明顯回流，房東在疫情時期的讓利心態也逐漸退卻，再加上電費調漲在即，背負房貸的房東，不排除會將增加的成本轉嫁到租客身上，因此新承租或準備續約的店家，需做好漲租的心理準備。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

店面租金 疫情 房東

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