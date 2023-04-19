昇恆昌世界地球日啟用3C回收箱 與桃機齊力打造綠色機場

後疫情時代，出國旅遊成了全民運動。根據桃園機場數據顯示，3月份旅運量已恢復至疫情前的六成，可見國內外旅遊人潮顯著回升。旅遊市場復甦，機場人潮湧現，深耕機場的昇恆昌免稅商店除了在商店與餐飲服務方面做好準備外，更以旅客需求為出發，加強機場低碳旅遊的設施，在旅客旅遊過程中直接、有效的做到廢物回收，達到環保減碳的目的。

3C回收箱世界地球日正式啟用 昇恆昌邀旅客一起保護地球

國外旅遊必備的網路SIM卡因體積小，旅客往往隨手丟棄，導致可回收再利用的資源被浪費，也持續加深全球的環境問題。昇恆昌免稅商店因應旅客回流，在希望減低旅遊碳足跡、推動節能永續的目標下，於機場設立3C回收箱，鼓勵旅客回收SIM卡、電池、廢棄的行動電源等３Ｃ設備，在旅行的路上盡己所能，減少地球環境的負擔。為便利旅客使用，昇恆昌在桃園機場第一、第二航廈旅客出入境必經廊道設立共六座3C回收箱，並將於4月22日世界地球日正式啟用。

3C回收箱以SIM卡造型為設計發想，結合綠色植物意象，希望帶給旅客環保、綠活的感受。未來，回收的3C用品，將會委由合格回收廠，經過拆解、提煉、循環利用的過程，減少3C廢棄設備對環境造成的影響。昇恆昌免稅商店江建廷總經理對此表示：「地球永續是全球趨勢，也是每個地球人的課題，身為桃園機場減碳計畫的一員，我們與桃園機場公司共同呼應聯合國永續發表目標，持續推動機場減碳行動，齊力打造綠色機場。」

ESG模範生 昇恆昌減碳900萬公斤 持續默默為地球永續努力

向來熱心公益的昇恆昌免稅商店，對地球永續問題更有刻不容緩的使命感。2022年初，昇恆昌身體力行，從內部開始發起減碳排900萬的目標。從最容易被忽略的小地方開始，如以節能LED燈全面取代傳統燈管，一年下來節電度數達1,427萬4,293度，相當於省下3,873戶居家住宅用電；昇恆昌在總公司及各據點全面導入無紙化數位系統，實際減紙1,681萬3,653張，相當於拯救了5,604棵20年生大樹。除了企業內部推行的ESG減碳政策，昇恆昌更希望持續發揮影響力，推出與消費者相關的環保節能行動，鼓勵消費者主動或被動式的加入地球永續的行列。例如，昇恆昌啟動會員不拿紙袋送點數計畫，邀請旅客減少領取紙袋，一年下來，實際省下136萬個紙袋；昇恆昌也減少採購PE耗材，同時全面淘汰塑膠吸管，改成使用環保紙吸管，減塑達30,133 公斤。