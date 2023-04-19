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泓德能源響應世界地球日 三年種植4,000棵樹

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
泓德能源長期關注企業社會責任，自2022年起與美力台灣3D協會合作行動電影院。圖/泓德能源提供
泓德能源長期關注企業社會責任，自2022年起與美力台灣3D協會合作行動電影院。圖/泓德能源提供

為響應世界地球日，泓德能源支持「綠色公益基金會」以保留生物多樣性環境的植樹計畫，承諾兩年種植2,000棵樹，實際參與1公頃採氣候智慧森林工法的森林復育。董事長謝源一23日將前往花蓮參與植樹行動。另外，也透過國際最大非營利種樹組織「Trees for the Future」，種植2,000棵樹。自2021至2023年，三年總計種植4,000棵樹。

泓德能源強調，支持「綠色公益基金會」植樹，主要原因的植樹計畫採氣候智慧森林工法，以林相更新取代砍伐樹木，盡量保留森林既有的樣貌，用人手取代怪手，保留生物多樣性的環境。泓德能源支持「綠色公益基金會」重視生物多樣性的想法，實際參與連續2年、每年各種植1,000棵樹，完成1公頃的森林復育計畫。

泓德能源自2021年成立永續發展室，直屬董事長。2022年起自主盤查溫室氣體排放，並經過第三方查證，與基準年(2021)相比，2022年的碳排減少17.7%，每噸碳排創造2,380萬的營收，碳生產力則提升130%，較2021年更具競爭力。

謝源一也表示，在綠電使用上，自2022年8月起，台北總部與台中辦公室已陸續達成100%使用綠電。泓德能源目標2025年台北辦公室可以優先達成淨零碳排，並計畫於2030年前完成全台各辦公據點都可以達成淨零目標。

2022年底，泓德能源提出《綠色採購政策》，以優先採購符合綠色採購產品與服務為主，例如衛生紙採購不砍樹、還幫忙種樹的「植樹版」再生衛生紙ReTissue，2022年與2023年採購量已分別透過國際最大非營利種樹組織Trees for the Future，植樹各達1000棵。各類設備或電器等優先選用綠色環保標章或能效一級等產品，杜絕購買過度包裝的產品，並推動重複使用再生資源及回收再利用品。

綠電 衛生紙

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