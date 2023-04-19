3大五鐵共構站去年房價分歧 南港站下修3.6%！原因曝光

交通利多為支撐房價的重要關鍵，然而在房市降溫、高房價等，部分區域有下修態勢。房仲業者據實價登錄資料統計有五鐵的台北車站、台北市南港站及新北市板橋站周邊房價，發現從2019年房價一路成長，4年漲幅都在1成上下，但到了2022年價格走勢出現分歧。

其中，台北車站及板橋站持續成長，板橋站去年均價每坪52.9萬元、年增5.2%，為五鐵共構站點價格最低、漲幅最大的一站，至於南港站周邊房價則是在去年出現回檔，與去年相比下修3.6%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，2020年到2021年搭上疫情資金潮，全台房價走揚，生活機能成熟的地段房價支撐性強，雖然多數話題早已發酵，房價仍跟著大盤啟揚。

但到了去年市場瞬間降溫，成屋、中古屋市場買方聚焦於低價物件，造成南港站價格震盪，不過台北市核心地段台北車站，及新北市首府所在地板橋站具有地段優越性，價格依然穩健。

五鐵共構為都會區交通樞紐，南來北往四通八達，生活便利性高，不動產價格表現不在話下，台北車站旁的新光摩天大樓即為台北市地后，公告土地現值僅次於台北101，而板橋站旁的板信商業銀行雙子星總部大樓，更是蟬連14年的新北市地王，板橋區近幾年話題雖不如新興區域鋒健，房價仍能穩定成長。

住商不動產板橋海山加盟店店東王建雄表示，捷運環狀線通車後，板橋區的聯外網絡更加發達，對不動產價格有正向作用，而板橋區人口密集、公司行號林立，有強勁的剛性需求，雖然在新北市屬於高價區域，跟台北市相比具有價格優勢，因此五鐵共構站周邊平均成交價有明顯成長，除了機能優勢外，這幾年無論青年首購或換屋，普遍偏好有電梯的大樓，價格帶容易上揚，此外，買方經過觀望期，今年出手購屋的意願增加，買賣雙方的價格帶逐漸聚攏。

郎美囡指出，各地方政府多年來建設重點都有軌道建設，尤其大台北地區三環六線都通車後，軌道網路更加密集，越來越多地點具有靠近捷運站的優勢，但也提醒，若追逐軌道建設置產，較為保險的進場時機是建設動工時，因僅是路線確定還有變更的可能，屆時大筆資金投入卻建設撲空，得不償失。