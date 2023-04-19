一坪千萬！士林站繼光香香雞要賣1.88億 專家曝實際身價

捷運士林站旁「繼光香香雞」透天店面，近日上網求售，土地約18坪，建坪31.8坪，開價1.88億，換算土地單價高達1,037萬元，建物也達590萬元。房仲表示，依目前店面買方可接受投報率來算，此開價約有2到3成議價空間。

此一透天店面位於士林區中正路，根591售屋廣告，店面共二層樓，屋齡約60年，建物權狀31.88坪，土地則是18.1坪，除了訴求就在士林捷運站旁，未來還有TOD共構飯店商場，人潮滾滾，潛力無窮。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，士林站是多線公車交會的轉乘重鎮，具有穩定的民生消費商機，且士林站未來擁有北環段建設遠景，不僅將躍居雙捷運轉運站，還有聯開案商場可望帶動商圈發展，因此激勵店面屋主高價挑戰市場水溫。

陳定中表示，該透店的地坪持分僅約18坪，以開價來算，土地單價高達1,037.5萬元，在士林地區算是天價。

他表示，過去士林區的高地坪單價店面，主要出現在觀光興旺的士林夜市周邊，部分店面效益高的中小型店面，因成交總價高、土地持分小，易導致土地換算單價偏高，衡量此類店面，應以投報率來估算，較能反映實際身價。

該透店根據待售資料，一年可收288萬元租金，由於一般投資人期待的年租金投報率需達2%，且近年受升息影響，期望值也會拉高，因此若毛投報率能達2.2%，使淨投報率就有2%的話，對買家的吸引力較大。

以此投報率回推，該透店的價值大約落在1.3~1.4億元，以目前的開價來看，大概有2~3成的議價空間。