五鐵共構也保不了房價？這站買方轉向價跌3.6%

一般認為，捷運對房價具支撐力，多鐵共構更是房價保證，不過，大家房屋統計擁有五鐵的台北車站、南港站以及板橋站周邊實價資料，三站房價自2019年一路成長，4年漲幅都在1成上下，但到了2022年價格走勢出現分歧。

其中台北車站及板橋站持續成長，板橋站去年均價每坪52.9萬元、年漲5.2%，為五鐵共構站價格最低、漲幅最大的一站。至於南港站周邊房價則在去年出現回檔，與前一年相比下修3.6%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，2020年到2021年搭上疫情資金潮，全台房價走揚，生活機能成熟的地段房價支撐性強，雖然多數話題早已發酵，房價仍跟著大盤上揚。

但去年市場瞬間降溫，成屋、中古屋市場買方聚焦於低價物件，造成南港站價格震盪，不過台北市核心地段台北車站，及新北市首府所在地板橋站具有地段優越性，價格依然穩健。

郎美囡分析，五鐵共構為都會區交通樞紐，南來北往四通八達，生活便利性高，不動產價格表現不在話下，台北車站旁的新光摩天大樓即為台北市地后，公告土地現值僅次於台北101。

板橋站旁的板信商業銀行雙子星總部大樓，更是蟬連14年的新北市地王，板橋區近幾年話題雖不如新興區域，房價仍能穩定成長。

住商不動產板橋海山加盟店店東王建雄表示，捷運環狀線通車後，板橋聯外網絡更加發達，雖然在新北市屬於高價區域，跟台北市相比仍具價格優勢，因此五鐵共構站周邊平均成交價有明顯成長。

另外，這幾年板橋無論青年首購或換屋，普遍偏好有電梯的大樓，價格帶容易上揚，買方經過觀望期，今年出手購屋的意願增加，買賣雙方的價格帶逐漸聚攏。