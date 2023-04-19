房市翻轉 爛尾樓、泡沬、降價躍前五關鍵詞

意藍資訊今天發布台灣房地產網路聲量調查，意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，央行去年上半年升息後，房地產聲量成長趨緩；下半年政府推動平均地權條例修正案後，購屋民眾開始進入冷靜期。

楊立偉表示，2022年下半年房地產網路聲量統計300萬則，較去年上半年的271萬則聲量成長10.9%；全年總聲量達到571萬則，較前年成長19%，不過總體數量雖增加，實際上從7月開始即逐月緩降，為這項調查以來重要的翻轉。

意藍資訊經理宋孟儒指出，輿情向來為房市狀況的先行指標，從下半年的調查結果來看，房市翻轉點的出現幾乎已底定。社群聲量為總體聲量的主要來源，自6、7月社群聲量達歷年高點後，已開始顯著下滑。

從聲量關鍵熱詞的結構來看，薪資現況、自備款、頭期款等問題，在經濟壓力負擔過大的影響下，年輕人不買房不生小孩的現象將越趨明顯。

關鍵熱詞前五名分別為「不生小孩」、「爛尾樓」、「求售」、「泡沫化」、「降價」，房市反轉相關的關鍵詞就佔據第二到第四名。

在下降幅度的排行裡，前五名分別是「格局」、「屋齡」、「30年」、「交屋」、「新家」，購屋條件熱詞不但無緣上升排行榜，還高居下降前三名，顯見房市討論升量雖然還有，但實際具購屋需求者之聲音卻變少了。

就六都及新竹的房地產區域聲量增減狀況來看，台北市守住熱度最高的寶座，其次為高雄及新北。高雄受惠於台積電（2330）的光環升量回升搶進第二名，新北市因為區域討論增多位居第三。

其他縣市的表現，桃園則因產業發展的利多下，在上次調查的低點回彈。六都之中僅有台中（2812）不見成長，出現調查以來的新低點，後續台中房市的發展變化值得關注。

根據此次調查結果顯示，受政府打炒房、可能持續升息及物價續漲的市場壓力下，大幅影響投資客的實力，繼而增加一般購屋者的壓力 。預料此一變化將促使財務摃杆較大、體質較差的建商調整腳步及實力，買方則進入冷靜期，2023年房市看法，會走向量縮價修的盤整期。

然而不管是少子化或薪資水準偏低等等的社會現象，或是房市轉冷總體經濟缺少動能，對台灣經濟的發展均非正向指標，致使2023年上半年的調查恐將首度出現下滑的結果。