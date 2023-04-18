歡慶母親節 「了了礁溪」住房專案要送母親一份禮物

母親節快到了，位於宜蘭溫泉鄉礁溪的知名旅宿「了了」，今年特別推出母親節住房專案，5月份的每個週六、週日，預定入住並與母親同行，媽媽入住的房間將提供當日折扣後的半價優惠。

2021年開幕，建築完全融入好山、好水的宜蘭礁溪「了了」，設計由《自然洋行》曾志偉團隊操刀，用不規則的圓弧形竹圍籠罩概念，以樹洞為靈感，讓旅客從每個角度觀看都是另一種享受。

「了了」一詞，源自「了了分明，如如不動」的禪學境界。宇宙之間自有定律，從而衍生自然萬物，若能對法則瞭然於心，即使面對萬物剎那間的繁盛消逝，依然能保持內心的安靜。

業者希望每位旅客，都能從「了了」帶走一片平靜的心情，作為日常生活的映照，無時無刻覺察自己澄澈清明的心境。而旅宿推出以來，也受到旅客及市場高度矚目。

目前，了了共有七種房型、31間客房，建築師在空間中引入許多自然的隱喻。有面對溫泉森林公園綠意的『森林房』、落在療癒溫暖樹洞懷抱的『大地房』、靜謐婉約的『溪流房』。

假如三五好友相聚，不妨選擇頂樓房型，可以在『山丘』靜觀窗外風景，也可以在露台上感受『微風』吹拂，或是遠眺山海飽覽『日出』的壯闊。

『森林』、『大地』、『溪流』、『平原』、『山丘』、『微風』、『日出』的房型名稱，即是「了了」置入的自然意象。

業者強調，不同的房型都有各自的精彩之處，無論是哪一種房型，都希望旅客在不同的場域空間中，感受「了了」在生活美學上的嘗試；在人情味的柔軟包覆中，讓每位入住的旅客，感受明朗平靜的心情，體會身邊各種單純的美好，為自己安排一段療癒自在的生活慢旅。

「了了」表示，5月份的週末，歡迎每位貼心的孩子們帶著媽媽來入住，媽媽入住的房間，將提供半價優惠，作為特別的母親節賀禮，讓親愛的媽媽感受一下悠然的愜意生活。

而在母親節當週的週末，了了SUNIS藝廊也安排了手做花藝活動，讓精緻的手綁花束，襯托節日的溫馨美好。

「了了」強調，春日的陽光悄悄地穿透窗戶，詩意的光影變化為空間帶來舒緩的氛圍。無論是陪伴媽媽度過一個寧靜的周末，還是歡樂的家庭團聚，在「了了」歡聚的美好時光，都是值得留念的幸福回憶。