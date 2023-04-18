全台最大肉品單一通路 全聯推「好欣豬」落實綠色消費

全聯肉品是生鮮成長最快的品類，營收高達100億元，成為全台最大肉品單一通路，以豬肉為最大宗。看好民眾肉品安全需求，今年全聯鎖定永續減碳豬場，與屠宰量前三大公司台畜合作，2019年獨家導入「好欣豬」產品，創造將近5,000萬元業績，今年有望破億元。

全聯主管表示，豬肉營收占比約42%，雞肉占比32％，牛肉28%，以豬肉為最大宗，看好台灣人愛吃豬肉，2019年全聯獨家推出的台東關山「好欣豬」。全聯表示，現代人追求永續飲食，買食材除了溯源產地與履歷標章，也開始崇尚低碳飲食風潮，從優質肉類去攝取天然油脂，維持體態健康。

「好欣豬」藉由改變飼養過程，降低碳排放量，充分顯示整個生命週期的碳排放量，而減碳標籤是廠商實現減碳承諾與減碳基線相比減少減碳量，希望共同減少資源浪費並減緩全球暖化議題。

為了防治疾病感染，車輛進入「好欣豬」養殖場區要先消毒，人員進入豬舍也要穿上隔離衣、鞋套，避免豬隻生病。豬舍有蜂巢式水簾片降溫系統，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無荷爾蒙與藥物殘留。

目前台東關山「好欣豬」契約養殖場有瑞清牧場及永清祥牧場兩家，都是採取水簾式飼養方式，並獲優良豬場認證、產銷履歷驗證的豬場；其中，瑞清牧場落實人道飼養永續經營，長期與農業科技研究院動物科技研究所合作，曾取得好畜圃HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，豬場危害分析與重點管制）標章及產銷履歷驗證。

經過高品質飼養210天後的豬隻，成熟度夠油脂均勻，在屠宰前會採血檢測血清抗體，確認無藥物殘留，之後就會送往台畜工廠。人道屠宰後的豬肉迅速送進預冷室降溫，以2℃~4℃低溫冷卻24小時後再分切去骨修整，全程保鮮。獨創的濕式熟成技術是「好欣豬」的一大特點，修整後的豬肉放進真空套袋，接著送到熟成室以0℃~2℃低溫保存，經過7到9天的熟成。

瑞清牧場創辦人方瑞清表示，台東縣關山鎮是全縣的養豬重鎮，全盛時期有100多戶，直到爆發口蹄疫，養豬戶逐步被淘汰，至今只剩下十戶。他認為，台灣的豬要養的有特色，才能生存，尤其遇到美國進口肉品有瘦肉精的疑慮，政府應標示清楚，希望能讓國人吃的更安心。

全聯導入「好欣豬」產品，包含「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬腿肉絲」等，目前共3款皆具備碳足跡標籤，後續也陸續導入「好欣豬熟成日式炸豬排」、「好欣豬起司漢堡排」、「好欣豬五花薄切肉片」、「好欣豬霜降肉」等新商品，統計去年度銷售出40萬份，創造將近5,000萬元業績，今年有望翻倍上看億元。