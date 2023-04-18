國家住都中心桃園「上林好室」社宅 統包工程決標
國家住都中心於桃園市龍潭區「上林好室」社宅新建統包工程於今(18)日順利決標，將由「新宜營造工程有限公司、張弘鼎建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計116年完工，為桃園市再提供140戶社宅。截至今日，國家住都中心於桃園市已決標1,529戶，全台累積社宅已完工及已決標戶數共3萬1,219戶。
桃園龍潭「上林好室」社宅，基地面積約為2,769平方公尺，位於金龍路8巷20弄龍潭大池對面，鄰近龍潭國小、國中及高中，距離龍潭運動公園及國道三號約10分鐘車程，教育與休憩資源完善、交通便利。上林好室社宅亦規劃商業空間，提供便利服務，豐富生活機能，期許打造經營50年以上永續社宅。
國家住都中心持續於全台各地興辦「安居、好室」社會住宅，為有居住需求的民眾，打造「寬心、貼心、安心」的三心社宅，歡迎優秀、經驗豐富的廠商加入社宅國家隊的行列，一起用社宅環島。
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