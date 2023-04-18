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嘉泥通過配現金股利0.3元、股票股利0.2元 今年拚獲利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

嘉泥（1103）今（18）日表示，該公司在日本沖繩的自營飯店品牌Hotel Collective，自去年第4季至今住房率持續兩季都達到八成，且自去年10月至今每月營運均呈正現金流，並成為今年首季業績成長的主要動能，在旅宿事業的帶動下，法人估計嘉泥今年全年可順利轉虧為盈。

嘉泥原為國內第三大水泥廠，近十多年來逐步退出兩岸第一線水泥生產，但仍維持水泥及相關產品銷售。該公司去年因轉投資台泥（1101）的股利發放金額縮水，再加上去年底股票評價損失影響，公司本業雖然賺錢，但是營業外利益大減，去年稅後淨損1.8億元，每股淨損0.28元。

不過，嘉泥過去股東會時曾經宣示，公司之後將維持穩定的股利政策，以保障股東的權益。因此，嘉泥董事會今日通過擬配發現金股利、每股0.3元；盈餘轉增資配股0.2元。依今日收盤19.7元計算，現金殖利率1.5%。

嘉泥表示，該公司今年3月合併營收2.49億元，年增13%；前三月合併營收6.51億元，年增27.08%，帶動今年首季業績成長的動能之一，就是日本沖繩的Hotel Collective，這座飯店現有260間房，去年營收年增150%，自去年第4季至今住房率都維持在八成以上，去年10月起至今每月都維持正現金流，公司對今年整體旅宿事業展望樂觀，希望住房率能繼續向上提升。

除了旅宿事業體之外，嘉泥另外三大事業體，包括水泥、房產、裝卸倉儲等項目目前都維持穩健發展。嘉泥表示，去年下半年起，旅遊觀光產業逐步復甦，嘉泥旅宿事業營運逐步提升，目前旅宿事業營收占比較去年前三季的18%，成長至目前的20%以上，公司期待今年在旅宿事業營收，帶動整體合併毛利率由5%提升至10%以上，目標今年公司每股盈餘可以轉正。

嘉泥 營收 住房率

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