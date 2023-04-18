分散風險、提升資金運用 亞昕開發增加合建、都更危老案源

亞昕國際（5213）今（18）日公告與地主家泰建設、寶盛開發簽訂新北市中和區圓通段合建案；亞昕指出，該案基地面積約2,148坪，預計明年下半年推出，總銷金額約80億元，其中建方（亞昕）分回44%、地主約56%。

亞昕表示，中和區圓通段合建案位於新北市南勢角，該區具備人口紅利及完善生活機能，及公共建設，區域房市剛性需求高，認為明年產品定案推出後，將有不錯買氣。

除了新簽下的中和區圓通段合建案外，亞昕近日也在苗栗頭份中央段，透過部分買賣、部分合建的方式，整合約800坪基地，預計明年推案。亞昕近年積極延伸營建事業版圖，從雙北市至桃園、苗栗、台中及海外的馬來西亞。

亞昕指出，看好2024房市景氣回溫，今年將持續購地、布局土地整合案，惟因銀行土建融成數管制，接下來公司土地來源將從單純購入土地的開發方式外，還將增加合建、都更危老案源比重，此營運模式除了可確保土地案源不間斷外，同時可收到提昇自有資金運用效率，及分散經營風險的效益，讓土地案源布局策略更加靈活。

亞昕開發今年將有五大新案完工，包括台北市「亞昕華威」、林口「昕聯心」、桃園「向陽」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等，合計完工量達百億元以上，今明兩年營運將有良好成長力道。