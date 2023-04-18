廣運機械斥資18億元 買平鎮工業區萬坪廠房

第一太平戴維斯今（18）日公告，平鎮工業區萬坪廠房以總價18億元售出，買方為自動化設備大廠廣運機械（6125），未來將做為廣運機械集團各事業體營運使用。

第一太平戴維斯指出，此次出售的平鎮廠房，賣方為昭安國際，土地面積為3,202.27坪，地上7層樓建築物，總面積14,040.79坪，換算建物單價每坪12.9萬元，是近10年來平鎮工業區最大規模的廠房交易案。

第一太平戴維斯協理張峯樹表示，此次出售的昭安平鎮廠，建物管理維護情況良好，買方可以即刻進駐使用，無須再投入大量的資金進行改裝，可降低近年營造成本高漲的風險，因此吸引廣運機械積極出手。

賣方昭安國際為國內老牌知名的化纖產品銷售代理商，以北台灣為營運據點，隨著產業逐步邁入成熟期，集團也積極多角化發展，包括活化集團資產興建現代化物流倉儲、經營國際物流業務、並且跨足工業廠房、廠辦開發。為擴大集團營運規模以及提升資源運用效率，去年底，與昭安國際屬於同一集團山榮資產，已斥資54億元購置桃園龜山區鄰近國道一號的工業用地，做為集團近期開發重點，基地占地面積高達15,970坪，創下去年度全台工業廠房第二高總價的交易紀錄，並且規劃逐步將平鎮廠產能移至新購置的土地，進行整體開發整合作業。

張峯樹表示，近幾年隨著產業遷移與變動，不少國內傳產業者透過舊廠再開發、建商合建開發、亦或轉型不動產開發業等方式活化手中資產，知名個案包括新光鋼鐵（2031）看好台商回流的倉儲物流需求，將桃園觀音區廠區重新打造為現代化自動倉儲物流園區；中和羊毛則逐步轉型為不動產開發商，布局新北市多個廠辦開發案；正大集團旗下的正大尼龍與正大纖維，則是與華固（2548）建設合作，將活化新店與北投舊廠，透過都市更新，分別規劃為大型住宅與商辦開發案，都是市場上相當成功的活化案例。