林心如豪宅成交價創新高 專家曝可望帶來一好處

藝人林心如、霍建華夫妻居住的北市健康路「國美新美館」，實價揭露，去年11月出售的12樓戶，總價來到9,988萬元，創下社區新高，單價也是該社區近8年來新高，每坪達114萬元。

資料顯示，買家為自然人，資產實力雄厚，不僅此次交易未貸款，另有天母與大安區高價宅，都無貸款持有，加上此筆交易至少有逾兩億元的不動產資產，可謂大富隱於市。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，國美新美館位於民生社區，屋齡已超過10年，目前行情能站穩百萬元，主要是民生社區都更牛步，新案推出稀有，充斥四十年以上老宅，在屋齡相對輕，知名品牌加持下，該社區因此脫穎而出。

陳炳辰表示，早年政府規劃民生社區的高品質生活環境，容積率與建蔽率都有所限制，加上鄰近松山機場，建物高度也受限，都讓建商對民生社區都更、危老案態度保守，而屋主大多早期持有，並且出租，態度也不積極。

他表示，現在民生社區高價新案都處外圍區塊，像「國美新美館」與中華工程的都更案都已到健康路，外圍高價案房價持續上揚，效應可望擴散，加速民生社區都更改建。

陳炳辰指出，有錢人以現金購屋並不少見，但多以公司名義，此次國美新美館買家以以個人名義不貸款買屋，資金來源與房產使用的自由度高，還不易曝光，兼具自住稅率優惠、現金去化、買房投資、自住實用、免升息干擾等優點，好處多多。