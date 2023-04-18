歐都納攜手南亞 推第一件可全回收循環再利用循環衣

台灣戶外品牌歐都納（2940）今(18)日宣布，與南亞塑膠（1303）合作，啓動「衣起淨零」行動，推出國內第一件可全回收/循環/再利用的「ALL LOVE 歐愛循環衣」，進一步打造全台首創的零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系。

今天的「衣起淨零 時尚循環」啟動儀式，由歐都納董事長程鯤與南亞塑膠執行副總經理施宗岳、大豐環保科技董事長林盟洲等人主持。行政院環保署環境督察總隊長李健育、台中市環保局主任秘書江明山、財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪，以及財團法人中華民國紡織業拓展會等代表到場見證。

這項啟動儀式，為耗時多年磨合與討論，最終完成的「全台首創『零拋棄』MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」揭開序幕，透過國內上中下游供應鏈廠商攜手合作，推動衣物的可持續循環，讓衣物再次重生打造綠色循環。

實現淨零碳排 成為企業重要課題

程鯤指出，適逢4月22日世界地球日53周年，今年的主題為「投資我們的星球」，盼望大家以行動為氣候危機盡一份心力，如何實現淨零碳排也是國內外企業面對的重要課題。

根據BBC報導，全球每年製造約9,200萬噸的紡織廢棄物，僅有12%可被回收再利用；全球在舊衣回收僅有1%的舊衣能回收再製成新衣，大多數以廢棄、焚化處理，對環境再次造成汙染，如何創造衣物的再生循環才是根本的解決之道。

歐都納耗時兩年，與國內上中下游供應鏈廠商攜手合作完成「全台首創『零拋棄』MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」，讓衣物的可持續循環，打造生生不息的綠色循環。

程鯤表示，為真正落實紡織業搖籃到搖籃的綠色循環，需要串起紡織產業鏈才有機會成功，歐都納推動「歐淨行動-衣起淨零」計畫，從產業與商業模式中發現問題根源，採取翻轉思維站在了消費者的角度思考全面淨零，為地球環境貢獻一份力量。

一件可回收/循環/再次利用 賦予新生的循環衣

記者會當日邀請亞洲大學時尚設計系產學合作舉行的廢材變身時尚創意走秀，並展示與紡拓會合作使用碎布、鈕釦、拉鍊等元素打造的歐愛循環概念服飾，展現衣服生生不息的循環意念。歐都納 程鯤董事長更親自穿著歐愛循環概念服走秀，象徵歐都納長年愛護環境的心，創造讓消費者安心、安全、環保、舒適戶外生活的企業使命。

現場正式發表歐都納第一件可全回收/循環/再利用的「ALL LOVE歐愛循環衣」，結合上游紡織紗線原料大廠南亞塑膠合作，將80%回收寶特瓶及20%單一聚酯纖維材質二手衣、餘布回收再製成Saya.Rscuw織物回收絲。

這項循環衣的最大特色為織標、布標、拉鏈、鈕扣、車縫線以及印刷油墨，全部整合為單一材質，不須經過分檢、分類，整件衣服可回收循環再製。

另外，並經由德國萊茵產品碳足跡公證，從源頭紗線減碳量最大可達72%，與一般的聚酯纖維T恤相較，一件循環衣相當於減少7.6棵樹1天的CO2吸碳量，也通過BUREAU VERITAS必維國際檢驗集團100%環保材質檢測、SGS抗起球認證、SGS UP50防曬檢驗，即日起同步於全門市上市。

程鯤表示，歐都納創立48年以來，持續致力於環境保護及公益行動，目前超過90%的供應商都獲得了Bluesign和OEKO-Tex等綠色環保標誌，並在2014年成為全台第一家通過國內和國際防水機能服裝碳足跡盤查的品牌，更持續在減碳的議題上付諸行動，目標在2031年成為亞洲最環保的戶外品牌。