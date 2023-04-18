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小七X星宇推逾10款聯名商品 迷你咖啡杯、鬆餅餅乾亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN攜手星宇航空，4月底迎接北美線開航喜悅，再推出甜點、鮮食、零食等聯名商品。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手星宇航空，4月底迎接北美線開航喜悅，再推出甜點、鮮食、零食等聯名商品。圖/7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手星宇航空，雙方強強聯手，繼民眾最愛的日本航線首創開發飛機餐概念的微波鮮食後，4月底迎接北美線開航喜悅，再推出甜點、鮮食、零食等逾10款聯名商品。包括「星宇航空凍乾冷萃咖啡迷你杯」、「星宇航空蜂蜜鬆餅餅乾」及「星宇航空抹茶拿鐵」，皆在全台7-ELEVEN獨家販售。

7-ELEVEN自2021年起率超商之先與航空公司聯名合作，延續飛機上獨特餐點概念，攜手星宇航空開發結合世界各地飲食文化的「星級」超商料理，讓消費者免上機就近吃到精品等級飛機餐，至今合作3回，平均可帶動相關類別業績成長1成，為力求創新和滿足消費者嚐鮮需求，7-ELEVEN自4月起將星宇航空機上廣獲好評的胡同燒肉聯名餐點，結合宛如職人手做的御飯糰品牌-新極上御飯糰，三方共同打造全新「炭火燒霜降牛肉飯糰」，嚴選特級越光米、霜降牛五花搭配燒烤名店胡同燒肉獨門醬汁，精緻小奢華飯糰讓小資族可隨時犒賞自己。

看準全球跨境旅遊需求，星宇航空首條北美航線將在4月26日開航，7-ELEVEN特別與星宇航空再度攜手，以「美式風情」為主軸開發新一波聯名新品。7-ELEVEN自4月19日起與星宇航空聯名帶來一系列西式餐點，新品主打「美式紅醬BBQ肉丸餐」選用肉質軟嫩帶勁的牛肩背製作牛肉丸，以美式煙燻醬燒烤，搭配以牛肉與蔬果炒製的完熟番茄肉醬、鋪上滿滿摩佐跟切達起司。另一款「美式爆汁熱狗堡」軟法麵包堡微波加熱後更加鬆軟，夾著熱狗、均勻撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢，佐以經典番茄醬和黃芥末調味，味蕾大滿足。還有餐後不可或缺的美式道地甜點，以最具代表性的「經典波士頓派」、「經典布朗尼」詮釋出質感美味兼具的經典滋味。

除了話題聯名鮮食以外，7-ELEVEN此次也針對將星宇航空未來感品牌形象，設計開發科技感十足的「凍乾冷萃咖啡迷你杯」，獨特技術完整保留咖啡香醇、配上手掌大小的咖啡杯造型，送禮自用皆宜；迎接初夏暖陽時節到來，並獨家開發「TREE TOP樹頂檸檬冰茶」、「TREE TOP樹頂加州甜心雙桃果茶」2款美系果茶飲料；搭配以美式早午餐鬆餅為概念的「蜂蜜鬆餅餅乾」，品嚐出濃郁香醇的多層次口感。

星宇航空 咖啡

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