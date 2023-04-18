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鳴日廚房、藍皮解憂號 獲德國iF「服務體驗設計獎」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台鐵美學觀光列車鳴日號再傳捷報！繼2020年獲日本Good Design大獎，由雄獅旅遊經營的「鳴日廚房」，今年榮獲德國iF設計獎中最高殊榮的「iF金質獎」，以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎。雄獅旅遊提供
台鐵美學觀光列車鳴日號再傳捷報！繼2020年獲日本Good Design大獎，由雄獅旅遊經營的「鳴日廚房」，今年榮獲德國iF設計獎中最高殊榮的「iF金質獎」，以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎。雄獅旅遊提供

台鐵美學觀光列車鳴日號再傳捷報！繼2020年獲日本Good Design大獎，由雄獅旅遊（2731）經營的「鳴日廚房」，今年榮獲德國iF設計獎中最高殊榮的「iF金質獎」，以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎。iF表示獲獎的原因為「通過成功結合旅遊、餐飲和交通的服務設計和酒店標準，這種體驗最終成為一種在移動列車上的奢華生活方式。此外，它的知名度和卓越性有助於台灣登上全球版圖。」另與鳴日廚房同時獲得「服務體驗設計」獎項的還包括「藍皮解憂號」，這也是台灣觀光列車首度雙雙獲此殊榮。

iF設計獎（英語：iF DESIGN AWARD）由德國iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司舉辦，是歷史最悠久、最舉足輕重的設計賽事，素有設計界奧斯卡獎的代稱。雄獅旅遊表示，隨著國門開放迎接入境旅客，美學觀光列車是台灣文創的延伸，串聯生活美學與五星服務，不僅提升旅遊軟實力，更是台灣之光。「鳴日廚房」目前正進行定期歲修，預計將於7月重新歸隊，帶給民眾更多元的奢華體驗。

鳴日廚房產品及菜單也全面升級，餐點主題為「縱谷山水‧蘭陽珍饈」，不僅能品嘗到晶華酒店Robin's 牛排屋的經典帶骨牛小排，搭配花東行程，更運用池上米、花蓮鹹豬肉及成功漁港現流海鮮食材入菜；另特別邀請晶華酒店的蘭亭餐廳操刀客製專屬料理，尤其以產量稀少，價格比日本和牛還高的「鳴日廚房限定版-源興牛」特製和牛牛肉麵最為珍貴，肉質甘甜且帶著奶香口感極佳，另外還有台東檳榔心蛤蠣燉玉米雞、瑞穗牛奶冰淇淋等精緻美饌。七夕情人節更安排神秘傳情活動，加碼推出限定版情人節套餐，來場不一樣的浪漫體驗，兩天一夜行程39,900元起。

除了鳴日廚房外，為提供旅客多樣化的夏日饗宴，鳴日號則是主打「親水童趣」、「金針花海」、「夜訪十鼓」、「浪漫七夕」等四大限定趟次，暑假期間行程多元活潑，遊山玩水之外，也包含藝術及節慶等元素。將規劃前往花蓮海洋公園，近距離觀察豹紋鯊，體驗一堂鳴日號專屬獨家課程外，還會於金針花季期間直搗花東海岸山脈半山腰的谷地酒莊，搭起戶外營帳喝德國啤酒，品嘗德國香腸及手做pizza、甜點等，體驗在雲霧繚繞的滿山金針花海中，來場高端的限定野餐饗宴。

另外將夜訪台南最新IG打卡景點十鼓「魔法工廠」，包下VIP區體驗疫後首場「魔法夜祭」主題活動，品嘗氣泡藥水飲品、巫師帽甜點等魔幻餐點，彷彿走入哈利波特世界。鳴日號第三季行程共計21個趟次，將於4月19日上午10時起於雄獅旅遊官網開放搶購。

台鐵美學觀光列車鳴日號再傳捷報！繼2020年獲日本Good Design大獎，由雄獅旅遊經營的「鳴日廚房」，今年榮獲德國iF設計獎中最高殊榮的「iF金質獎」，以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎。雄獅旅遊提供
台鐵美學觀光列車鳴日號再傳捷報！繼2020年獲日本Good Design大獎，由雄獅旅遊經營的「鳴日廚房」，今年榮獲德國iF設計獎中最高殊榮的「iF金質獎」，以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎。雄獅旅遊提供
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