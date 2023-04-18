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11年最慘！台北7千萬以上豪宅去年僅成交388間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房市降溫，一度復甦的豪宅市場，交易也崩跌。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，2022年北市總價高於7千萬以上央行定義豪宅，成交件數僅有388件，創統計11年以來新低，相較2021年，驟減254件，大幅減少4成。

東森房屋台北松高加盟店店長林梅雀分析，去年北市豪宅買氣走弱主因有二。

第一、去年在升息、全球縮減QE規模、地緣政治衝突、平均地權條例修法等眾多負面因素的干擾下，全台不動產市場充滿不確定性，豪宅買家信心也受到衝擊，進場買房的意願下滑。

第二，目前台灣房市仍處多空對峙的狀態，買賣雙方都在觀望，沒有資金壓力的豪宅屋主，不僅不會輕易降價求售，反而會更加惜售，打算等到市況回溫的時候再拿來出來賣。

林梅雀表示，目前豪宅產品去化時間長，一間開價合理的中古豪宅也要6~8個月才能順利售出，部分有資金周轉需求的屋主為了盡快成交，會增加議價空間，對於想要入手豪宅的人來說，不妨大膽進場，有機會買到相對合理的價位。

另外，以往很多高資產族群都會用公司的名義購屋，今年初平均地權條例修法通過三讀，其中規定私法人購屋未來將採許可制，建議有資產配置需求的富裕人士應早做準備。

她表示，以往富人買房時會偏好豪宅林立的黃金路段，如天母、陽明山等地，不過現在聯外交通、社區服務、建築設計等也會被納入考量，近幾年信義計劃區、博愛特區的討論度有愈來愈熱絡的趨勢，值得購屋民眾關注。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，豪宅向來是高資產族群資產配置重要標的，當前雖有黑天鵝干擾市場，但通膨壓力仍在，高資產還是會購買不動產來抵禦通膨，豪宅仍有其市場需求，房價應不致出現大規模修正。

不過，私法人購屋許可制的修法確實會在一定程度上影響豪宅買氣，再加上年底大選也使得台灣政經環境充滿變數，豪宅市場後市走向如何仍需持續觀察。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

豪宅 通膨 平均地權條例

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