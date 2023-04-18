國發基金投資方案聯合說明會 5月5日花蓮登場

花蓮縣政府攜手國發基金加強投資專案辦公室將於5月5日在花蓮縣政府舉辦「國發基金投資方案聯合說明會」，以促進花東地區產業永續發展，活絡當地社會及經濟環境。

國發基金指出，鑑於企業發展階段不同，資金需求、申請原則及審議流程亦有所差異，此次說明會特別規劃「國發基金直接投資方案」、「中小企業投資資源」、「創業天使投資方案與加強投資花東地區方案」等國發基金不同投資規模方案介紹，申請投資金額涵蓋2,000萬元以下、2,000萬元至1億元間、1億元以上，適合不同規模的企業共同參與，藉此驅動業者申請投資，活絡花東地區產業發展。

此外，此次會議亦安排多元主題式分享，分別邀請花蓮縣政府說明「縣府推動產業發展策略」，促進業界先進瞭解縣府如何積極推動在地產業發展，提升產業競爭力及影響力，並加快產業升級步伐，作為支持企業強而有力的後盾；另外亦邀請悅智全球顧問公司總經理分享「創業投資0-1大補帖」，藉由總經理自身豐富經驗及卓越市場洞察力，解析企業如何發揮創意及潛力，快速掌握創業投資資源，以創造更大的商業價值。

國發基金表示，花東地區的農業、石材、觀光、文化產業發展己具相當規模，未來更是企業經營永續發展的潛力基地。此次說明會前進花蓮，期望透過現場面對面的交流，協助業界掌握市場先機及政府資源運用，同時強化與在地業者鏈結，並加速產業發展。