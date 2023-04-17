普發6000元助攻 新天地母親節宴會廳訂席增溫三成

受惠疫情常態化與外食餐飲消費市場復甦，加上全民普發6,000元的推波助瀾，新天地餐飲集團（8940）旗下「樂葵法式鐵板燒」開放母親節訂位，240個座位瞬間秒殺，宴會廳加開母親節桌宴詢問度也不遑多讓，較去年同期明顯增溫三成。

據yes123求職網調查顯示，母親節最主要的慶祝方式為家人聚餐(83.3%)、送禮物(74.6%)、買蛋糕慶祝(38.9%)及家人出遊(16.9%)，顯見「餐廳聚餐」是慶祝母親節最重要的一環，無怪乎母親節餐廳訂位比除夕圍爐還要夯。

母親節為每年5月的第二個週日，今年落在5月14日，通常熱門餐廳母親節當週六日訂席早被搶訂一空，多數訂不到當週或想避開爆滿人潮的消費者會選擇提前慶祝。

加上今年為疫情後首次母親節，以及政府普發6,000元催動，估計母親節聚餐效應將從勞動節連假提前發酵，直至5月14日母親節截止，連跨三個周末假期，餐飲業無不摩拳擦掌，期盼疫後的首次母親節業績滿滿。

新天地旗下「樂葵法式鐵板燒」，訴求只要千元價格就能一次品嚐到北海道M級干貝、日本鰤魚、瀨戶內海播磨生蠔、南非活鮑、宜蘭櫻桃鴨胸、加勒比海龍蝦及美國Prime牛小排等七大夢幻食材。

加上斥資3,000萬元打造百坪極致奢華用餐空間，開幕以來幾乎天天滿座，4月中旬開放5月13及14日兩天訂位，業者預見母親節訂位熱潮已加開場次因應，但開放當天訂位仍立即搶訂一空，目前僅剩母親節前夕的平日尚有些許座位，樂觀預期5月份業績可望增加二成。

新天地表示，母親節大餐除了以豐盛佳餚感謝媽媽，更要透過多款養顏補氣食材，讓媽媽常保青春美麗。

享譽全台的宴會專家新天地餐飲集團，在母親節盛宴中除了帝王蟹腳、南非鮑魚、石斑等頂級海鮮，還精選多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、蟲草、桃膠及銀耳，希望讓媽媽在品嚐佳餚之餘，也能補充滿滿的膠原蛋白與體力，常保好氣色及好膚質。

新天地今年推出6人及10人份「馨饗事成」母親饗宴，含有多道具備養顏美容概念的料理，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參都是低熱量且富含大量膠原蛋白；「松茸蟲草燉雞湯」的冬蟲夏草具補腎益肺、止咳化痰，增強抗病能力。

另外「桃膠蓮子銀耳湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質；據傳，桃膠曾是當年慈禧太后欽點御用養顏補品，是一道清爽可口的養顏甜品。