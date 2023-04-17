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大魯閣新時代母親節檔期喊「這週要約媽」全館滿仟送佰

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大魯閣新時代母親節檔期喊出「這週要約媽」，全館滿仟送佰。記者宋健生/攝影
大魯閣新時代母親節檔期喊出「這週要約媽」，全館滿仟送佰。記者宋健生/攝影

母親節快到，大魯閣（1432）旗下台中新時代購物中心宣布，4月19日起至5月15日推出母親節促銷活動，喊出「這週要約媽」口號，邀請大家約媽媽一起到大魯閣新時代來場「草地野餐趣」派對，報名即享野餐點心套組，還可抽電影票、萬元住宿券。

隨著疫情解封，百貨零售市場買氣明顯回升。大魯閣新時代今年第1季營收達6.69億元，較去年同期成長7.5%。

大魯閣新時代表示，想要準備母親節禮物，千萬不能錯過這波化妝品滿2,000元送200元、全館滿3,000元送300元優惠，這次更獨家強檔推出日系品牌UNIQLO單筆滿3,000元送300元商品券回饋(累贈)。

日本家居品牌「宜得利」也首次同享全館累計滿3,000元送300元活動，在百貨同業中是少見的強大回饋，絕對是今年母親節不容錯過的購物檔期。

尤其是深受國人喜愛的UNIQLO聯名UT、兒童家居服、春夏男女裝，或是媽媽們最愛的宜得利日系餐具、N Cool涼感寢具、可躺式電動沙發都是店家推薦可以趁勢入手、一次買齊的最佳時機。

另外，館內的多種保健食品、品牌按摩機、鍋具組，也都是慰勞媽媽辛勞付出的送禮首選。

大魯閣新時代預計4月下旬，推出全新改裝網美系美食街，滿滿粉嫩繽紛色系，讓人噴發少女心，歡迎帶媽媽一起來用餐感受青春氣息，或化身時尚網美，拍下美照重返年輕時刻。

而大魯閣新時代近期也引進2家物超所值的吃到飽餐廳，包括「鬥牛士二鍋」主打壽喜燒鍋物放題，午餐只要358元起即可享用6種肉品及多種熟食/冰品吃到飽。

「鵲司牛鐵板牛排」主打最低350元起，就能享受到星級主廚監製的牛、豬排套餐，以及豐富自助吧吃到飽，就連披薩也是無限享用，超高CP值的實惠價格，深受不少學生、家庭客青睞。

大魯閣 母親節 吃到飽

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