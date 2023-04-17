紡拓會建交流合作平臺 2023年台韓紡織會議圓滿閉幕

為促進台灣及韓國紡織業之交流合作，由紡拓會及韓國纖維產業聯合會（Korea Federation of Textile Industries，KOFOTI）每年一次輪流舉辦台韓紡織會議。第17屆台韓紡織會議由我方主辦，雖受疫情影響展延至本年辦理，已於4月11日在台北圓滿閉幕，成功為台韓紡織業者搭建交流合作平臺。

紡拓會表示，受到高通膨、政策緊縮與金融市場波動等因素影響，全球經濟景氣轉趨疲弱，產業鏈去化庫存調整持續，致使我出口、外銷訂單及生產數據續呈負成長，衝擊整體需求及銷售狀況，顯示紡織產銷市場面臨多重逆風挑戰，在此環境下台韓紡織業如何促進雙方未來競合關係，已逐漸成為兩國紡織業界的共同期盼。

本屆台韓紡織會議，兩國與會人員都極具代表性，我方團長為紡拓會董事長王文淵率人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、絲綢印染、棉布印染、針織、製衣、織襪、醫療暨生技器材等公會，以及台塑企業、遠東新世紀公司等企業代表，共35位出席此一紡織盛會。

韓國代表團由KOFOTI李相雲會長率領韓國纖維輸出入協會、大邱慶北纖維產業協會、韓國化學纖維協會、韓國染整技術研究院、韓國纖維開發硏究院、FITI試驗硏究院、韓國時尚設計師聯合會、韓國衣類試驗硏究院、韓國紡織品中心，以及韓國曉星TNC公司、永元貿易公司、CLO虛擬時尚公司、Woojoo Global公司等，共計31位代表與會。

本次會議上午首先由紡拓會及KOFOTI代表分別報告台灣及韓國紡織業現況與未來發展趨勢，並針對全球紡織永續發展及供應鏈重組議題，由紡拓會黃偉基秘書長及KOFOTI朱沼鈴常勤副會長擔任引言人，引導雙方上中下游共6位與談人和與會代表深度交流。

下午則針對聚酯紡織產業的循環經濟，以及韓國紡織時尚產業的數位轉型進行專題討論，會議中雙方代表互動熱絡並交流相關訊息，皆深刻體認紡織產業永續經營發展，除了訴求差異化創新產品開發之外，僅僅適應全球變化是不夠的，更需要迎接改變，利用變化帶來的機遇，加強企業競爭力、專注ESG企業永續治理，以及增進青年對紡織科技產業之認識，以利儲備紡織產業未來人才。

紡拓會指出，本次會議台韓兩國紡織業界共聚一堂，就雙方關切之問題坦誠交換意見，未來雙方將更進一步搭橋建構平臺，加強紡織產業經貿及資訊之交流，以整合台韓兩國業者之力量，強化雙邊貿易及競爭力，讓台韓紡織業者攜手達成雙贏的目標。