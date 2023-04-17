永捷環保無毒PU出貨量增 今年成長有信心

受惠於環境保護、減少危害、促進ESG永續發展，聚氨酯（PU）樹脂廠永捷創科（4714）第1季環保材料出貨已較去年同期顯著增加。永捷表示，近來「水性無溶劑無毒性PU材」訂單需求與詢問度有明顯提升，有助增添未來營運新動能。

展望2023年，永捷指出，雖然外在環境不確定性仍高，但隨著世界各國疫情解封及2024年奧運備庫存需求，對於今年營運成長深具信心。

永捷表示，今年第1季PU合成樹脂應用在運動鞋材相關、服裝透濕膜的銷售量明顯較去年同期增加，奠定公司PU合成樹脂營運規模放大的關鍵。同時經歷三年疫情影響，迎來今年大陸解封，摺疊手機HC塗液與客戶將有更進一步合作機會，加上歐洲客戶的代工產品已陸續小量交貨，以及看好環保無毒性PU材在ESG永續發展的趨勢推進下，有望帶動業務接單持續擴增。

永捷指出，公司環保無毒性PU材於2020年領先業界通過Bluesign最高等級的藍色標誌認證，除了在產品品質的堅持外，也對環境及消費者投入永續環保的最佳證明，且在業務與研發團隊積極開拓業務與推廣新技術產品的市場範圍下，已逐步開花結果。

今年第1季環保無毒性PU材的銷售量占整體PU合成樹脂銷售量的比重較2022年全年度增加，不僅堆疊公司與其他同業差異化的競爭力，創造公司營運長期穩健，並為落實環保與節能減碳行動善盡企業責任。

永捷進一步表示，雖目前環保無毒性PU材的銷售量或占比仍在初期爬坡期，但除了可取代目前油性樹脂對環境中帶來廢水、廢氣之破壞，亦可減少回收二甲基甲醯胺（DMF）的煤耗，加上公司生產製造的過程與產品良率品質等符合生態環保、健康、安全（Environment、Health、Safety；EHS），是獲藍色標誌標準（bluesign® standard）的重要關鍵，而bluesign所授權商標的紡織品牌及產品，代表是全球最新的環保規範標準與讓消費者使用安全的保障。

永捷自1991年成立以來，專注在開發與製造PU合成皮樹脂，並持續利用20多年研發PU樹酯經驗，每年保持投入占整體營收淨額約3%左右的研發費用，戮力開發更多高附加價值衍生產品，包括處理劑、特殊功能性樹脂，如折紋變色樹脂、絨毛絲光樹脂、水性樹脂及傢俱、運動鞋用耐水解樹脂等，創造應用領域涵蓋運動鞋材、耐燃防汙、防水透濕、傢俱成衣等著重基材物性的工業及流行鞋類、皮包等產業。