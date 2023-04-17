楠梓電不打價格戰 滬電跟進並收購勝偉策

PCB產業因景氣逆風不少紅色供應鏈大打價格戰，引發討論，老牌PCB廠商楠梓電（2316）今（17）日也說，公司本身專注少量多樣一向不打價格戰。楠梓電轉投資的滬電先前在股東大會也說跟進不打價格戰策略，且收購勝偉策主要是將技術布局電動車領域。

滬電上周召開股東大會，有股東關注投資收購勝偉策與5G基地台價格戰議題，董事會秘書李明貴回應，公司在部分5G訂單選擇少做不做，是因為不願意加入價格戰。

而上述相關策略滬電的股東楠梓電也已行之多年，據說明，滬電產品在專注產品線發展上目前跟進楠梓電方式，朝向保住獲利為主。

另外公告顯示，滬電去年底時已完成收購德國Schweizer旗下大陸子公司勝偉策，合計取得過半股權達近約八成，因此今年將完整合併認列收益或損失。

勝偉策近二年都呈現全年虧損，滬電在股東會上強調投資收購是希望協助改善該公司的體質。據說明，勝偉策相關技術偏向類載板產品，主要將應用於電動車領域。

在東南亞布局方面，滬電泰國廠已動土，該公司計畫最快2024年第4季量產，較原先計畫2025年上半年提前。由於楠梓電是滬電大股東，相關東南亞布局策略也引發關注，楠梓電提到，東南亞布局擬攜手滬電，屆時將依據客戶需求和轉投資的滬電在當地合作，活用該廠區。

PCB業界也說，觀察近年伺服器與數據網通以及涉及敏感資訊的才有較去中化壓力，汽車板方面，相對無去中化壓力，但陸資與台資廠都正積極布局泰國投資設廠。