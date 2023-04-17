快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

楠梓電不打價格戰 滬電跟進並收購勝偉策

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB產業因景氣逆風不少紅色供應鏈大打價格戰，引發討論，老牌PCB廠商楠梓電（2316）今（17）日也說，公司本身專注少量多樣一向不打價格戰。楠梓電轉投資的滬電先前在股東大會也說跟進不打價格戰策略，且收購勝偉策主要是將技術布局電動車領域。

滬電上周召開股東大會，有股東關注投資收購勝偉策與5G基地台價格戰議題，董事會秘書李明貴回應，公司在部分5G訂單選擇少做不做，是因為不願意加入價格戰。

而上述相關策略滬電的股東楠梓電也已行之多年，據說明，滬電產品在專注產品線發展上目前跟進楠梓電方式，朝向保住獲利為主。

另外公告顯示，滬電去年底時已完成收購德國Schweizer旗下大陸子公司勝偉策，合計取得過半股權達近約八成，因此今年將完整合併認列收益或損失。

勝偉策近二年都呈現全年虧損，滬電在股東會上強調投資收購是希望協助改善該公司的體質。據說明，勝偉策相關技術偏向類載板產品，主要將應用於電動車領域。

東南亞布局方面，滬電泰國廠已動土，該公司計畫最快2024年第4季量產，較原先計畫2025年上半年提前。由於楠梓電是滬電大股東，相關東南亞布局策略也引發關注，楠梓電提到，東南亞布局擬攜手滬電，屆時將依據客戶需求和轉投資的滬電在當地合作，活用該廠區。

PCB業界也說，觀察近年伺服器與數據網通以及涉及敏感資訊的才有較去中化壓力，汽車板方面，相對無去中化壓力，但陸資與台資廠都正積極布局泰國投資設廠。

股東會 楠梓電 東南亞

延伸閱讀

全球備戰電動車 日本已輸在起跑點

從消費電子到汽車產業 半導體全產業鏈掀起去中化？

成大研發電動車高強度鋁合金 獲美國材料學會競賽優勝

台廠上半年去庫存 下半年旺季需求可期

相關新聞

蛋黃區高房價讓人只能逃 這區淨遷入大爆逾5千人

蛋黃區房價居高不下，不少民眾只好用距離換取空間。東森房屋研究中心彙整內政部戶政司資料發現，2022年全台淨遷入人數最多的...

沙鹿大車站計畫複製東區模式 站前、站後發展大翻轉

台中市軌道經濟正夯，相關效應持續往外擴散發酵。位居海線交通門戶的沙鹿車站，未來有捷運藍線、鐵路高架與轉運站計畫，最新市調...

Uber Eats與Gogoro攜手打造零碳外送 擴大環境永續新生活

全球氣候變遷問題不斷加劇，為引領永續轉型浪潮，擴大淨零碳排社會行動，Uber Eats與Gogoro跨界合作，今（17）...

囤房大戶擁多屋 藍委：社宅執行率僅20%

囤房大戶霸佔房子，擊碎青年買房夢！國民黨總召曾銘宗17日指出，台灣坐擁三戶非自住房屋的大戶超過3萬人，囤房稅低廉如同隔靴搔癢。國民黨立委謝衣鳳批評，蔡政府社宅進度落後，執行率不到20%，質問蔡政府「是不是因為要卸任，打算鍋給下一任政府」。

築間餐飲搶人才 5月全台3場獨立徵才逾1,200個職缺

解封後餐飲市場持續活絡，築間餐飲集團搶人才拚了， 祭出基層員工「一年4次調薪、晉升」，加碼實施主管階級享每半年「分潤制」...

全球最大2000坪藏壽司在高雄 首間海外旗艦店5月亮相

亞洲藏壽司（2754）宣布海外首間「藏壽司全球旗艦店」將在今年5月初正式落腳高雄，且是全球最大店，空間高達2000坪，堪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦