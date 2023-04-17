聯邦快遞成立50周年 舉辦「50天關愛行動」

聯邦快遞集團旗下的附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，近期在亞太、中東和非洲（AMEA）地區舉辦了一系列社區服務專案，以慶祝「50天關愛行動」，這也是在今年4月17日公司50周年紀念日前的倒數計時期間，展開的一系列全球活動中的一環。

超過1,000名聯邦快遞的志工和他們的家人在AMEA地區的21個市場（澳洲、阿布達比、巴林、埃及、香港、印度、印尼、日本、肯亞、韓國、科威特、馬來西亞、中國大陸、奈及利亞、菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、臺灣、泰國、阿拉伯聯合大公國和越南）舉辦各項社區回饋活動，包括永續發展和環境保護、教育、福利活動，和支援弱勢族群。

所舉辦的項目包括：在澳洲、中國大陸和南非舉辦淨灘活動，以減少垃圾，幫助建設更乾淨的沿海社區。在日本進行公園清潔活動，在印度、阿聯酋、巴林、科威特、埃及、奈及利亞、肯亞和南非舉辦淨街活動，創造一個更乾淨、零垃圾的環境。在中國大陸、新加坡、印度和越南舉辦植樹活動，並在科威特和沙烏地阿拉伯的辦公設施周圍添加植物和灌木。

透過循環再造計畫，讓包括聯邦快遞在泰國和印尼被淘汰的制服在內的舊織物獲得新用途。在菲律賓、中國大陸、香港、臺灣和韓國舉辦與永續生活/飲食、垃圾分類、道路安全和永續物流等相關的教育研討會。作為阿莎亞帕提拉基金會下的營養午餐計畫中的一部分，在印度發放食物，為弱勢族群提供營養食品。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示：「聯邦快遞相信一個具連結性的世界更加美好。在公司成立的第一個50年內，我們透過貢獻資源和運輸網路等各種方式來幫助個人和企業蓬勃發展。為了慶祝這一里程碑，沒有什麼比以永續發展活動回饋社區更適合的了。在慶祝周年的期間，看到我們的團隊成員為了建立一個更好的世界所做出的努力，我感到無比自豪。為我們的客戶和服務的地區提供最優質的服務，以及建立一個更永續的世界，是凝聚我們團隊成員的原動力。與我們的第一個50周年一樣，聯邦快遞致力於創造一個具變革性的未來。」

為了紀念聯邦快遞自1973年以來成立50周年，公司正在繼續組織活動，分享故事以表揚團隊成員，並聚焦我們客戶，讓世界瞭解公司的未來發展。