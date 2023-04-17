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響應淨零碳排 世界台灣商會聯合總會號召台商共同布局

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
世界台灣商會聯合總會近日在巴黎，召開第29屆第2次理監事聯席會議，成立全球企業永續發展委員會。（世總提供）
世界台灣商會聯合總會近日在巴黎，召開第29屆第2次理監事聯席會議，成立全球企業永續發展委員會。（世總提供）

響應全球淨零碳排放碳權開發市場商機，WTCC世界台灣商會聯合總會（世總）於巴黎舉辦第29屆第2次理監事聯席會議，在15日的開幕典禮暨實體會議上，成立全球企業永續發展委員會，號召全球台商，響應全球零碳排放、促進商業發展趨勢，共同前瞻佈局全球市場，推動參與ESG相關國際NGO或倡議。

WTCC是全球性的台商僑團組織，會議期間，全球六大洲近千人台商齊聚一堂。會上，WTCC總會長黄行德成立全球企業永續發展委員會，號召全球台商響應全球零碳排放、促進商業發展趨勢，協助會員掌握最新政策動態及市場供需機會、媒合國內外優質廠商、前瞻布局全球市場，參與ESG相關國際NGO或倡議。

WTCC全球企業永續發展委員會主任委員簡偉華表示，將協助台灣廠商與ESG相關國際政策機關及企業領袖交流，協助台灣廠商推動及參與國際氣候變化、低碳經濟、能源轉型、企業永續發展及淨零碳策略路徑，相關成果推展至國際市場。

亞洲副總會長暨澳門台商聯誼會會長簡廷在說，面對全球氣候變遷危機，面對全球浄零限制賽，成立全球企業永續發展委員會專業輔導，從被動變成自動。他也希望全球台商能跨產業資源整合，組織推零碳標桿共同攜手打造，台灣首創ESG未來城，智慧之都E化生活文化科技園區，實踐傳統產業轉型升級，創建綠能、綠建、綠生活，Al智慧城市經濟發展。

簡廷在認為，台商遍布全球，歷年來一直對全球公益慈善積極復出，此時號召推動永續發展，也盼翻轉台灣傳產經濟，增加國際競爭力。

台商 ESG 碳排放

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