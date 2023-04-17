申豐董事會通過延攬新任代理總經理蕭仁杰

申豐（6582）今(17)召開臨時董事會，原任總經理許志民係於 2021 年 9 月 22 日經董事會推選擔任董事長一職，並同時兼任總經理，為強化公司治理，使董事長與總經理權責劃分更為明確，會中通過延攬前法商 GenesInk 總經理(台灣、韓國與東南亞地區)蕭仁杰擔任代理總經理一職，董事長許志民免兼總經理職務。

公司表示，新任代理總經理蕭仁杰，擁有 20 年以上材料業界領域資歷，歷練製造、研發、 技術服務、業務行銷與新事業開發等，了解新材料趨勢、應用和需求，積極主導跨國研 究開發與技術合作。申豐將借重蕭仁杰先生在新事業及新技術開發能力，進一步加速開發利基型產品，讓申豐在競爭激烈的市場環境中爭取有力的領導地位，為本公司及所有股東創造更佳的永續價值。

申豐未來在許志民及新任代理總經理蕭仁杰的共同帶領下，將逐步落實永豐餘集團的全循環經濟、醣材料的開發，朝向永續環保新料全循環方向發展；在醣材料方面，專注開發特殊應用材料，以水性無毒環保材質為基底，應用於醫療、電子、造紙、綠色建材、食品等多角化領域，並專業整合資源，穩步地邁向未來。申豐將持續創新思維，拓展新局，強化核心競爭力，並落實企業社會責任及回饋社會。