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尚騰汽車集團全新投資 「Kia尚麒汽車」新莊展示中心正式開幕

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
尚騰加入KIA經銷商
尚騰加入KIA經銷商

尚騰汽車集團近年來積極布局國內汽車經銷版圖，在經銷歐洲血統Skoda、性能奢華跑車Porsche兩大歐系品牌之外，旗下新成立之尚麒汽車自取得Kia新北市經銷權以來，旋即緊鑼密鼓展開據點布建的軟硬體工程，並於今(17)日「尚麒Kia新莊展示中心」開幕，並且跨業攜手台灣最大韓式料理連鎖餐飲──豆府集團打造一系列沉浸式服務體驗，為國內新車經銷服務格局再樹立全新標竿。

尚騰董事長高易誼指出，尚騰從最高端的保時捷，到性價比最高、鋼板操控都優秀的S，現在再加入Kia，憑著Kia的外觀與內裝相關的設計都很吸引人，成功獲得年輕族群的偏好，同時各品牌也都有不同的產品與規劃，對尚騰集團而言，是相當理想的配置。

尚騰轉投資尚麒，為Kia的經銷商。尚麒公司指出，Kia近年品牌聲勢與銷量皆大幅成長，尚麒汽車十分看好。除了Kia品牌同時擁有乘用車與商用車的完整產品線之外，再加上優異的產品本質與齊全的電動車產品計劃，因此極具發展潛力。因此尚麒汽車特別選址交通動脈匯集的新莊中正路投資全新據點。

新北市區幅員遼闊，尚麒Kia服務地區囊括林口、汐止、新莊、三重、五股、蘆洲、樹林、鶯歌、八里、淡水等區域，臨近65快速道路連接國道1號與3號，加上64與61快速道路的快速高架路網，為廣大區域內喜愛Kia的車迷朋友節省往返交通時間，提供一流便利的服務。

全新Kia展示中心，總占地近300坪的新車展示空間採用韓國原廠規範，以全新設計理念「Opposite United」─對立的和諧為核心，打造出嶄新 “Kia Store”氛圍，展示間內能同時展出8款最新車型。此外，為因應Kia新能源車之產品規劃，尚麒Kia亦於展間內規劃AC行動充電樁為電動車款進行充電、也能為客戶進行充電展示與說明。開闊明亮的展廳內另設有兩間專屬洽談室，有別於開放空間自由賞車的自在氛圍，洽談室則提供專屬空間並設有55吋4K螢幕可供輔助說明，滿足不同客戶的多元需求。

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