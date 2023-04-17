快訊

「鳥科學先生」泌尿科名醫涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

LINE成立Finschia基金會 運營第三代區塊鏈主網與LINK

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE旗下的全球區塊鏈業務子公司 LINE Tech Plus 今（17）日宣布，於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比成立非營利組織 Finschia 基金會（Finschia Foundation），負責營運第三代區塊鏈主網「Finschia」和旗下加密資產LINK（LN）。

除了上述兩大任務，Finschia基金會計畫分階段轉型為聯盟（consortium）架構，實現去中心化治理。目標是建構透明的代幣經濟，同時與治理成員和各方夥伴合作維持Finschia順暢運作。

LINE於2022年提出「代幣經濟2.0」（Token Economy 2.0）策略。接下來預計導入Finschia Governance治理架構，強化自家區塊鏈主網生態圈。除了代幣經濟2.0策略，LINE此前宣布採取「zero reserve」政策，不會將預先鑄造的代幣作為儲備金。

為了實踐LINE Blockchain全面普及區塊鏈 —「Blockchain for All」的使命，Finschia基金會將為全球使用者在 Web3打造長期穩定的代幣模型。首先，建置一個區塊鏈平台，提供鏈上治理等功能，讓任何人都能參與社群決策、LINK質押和可程式化合約。若用戶質押LINK或對Finschia生態圈有其他貢獻也都將獲得獎勵。

LINE Blockchain的第二代區塊鏈主網Daphne將遷移至Finschia，整合後將使用兩種代幣標準，用於發行和管理 LINK 和 FT/NFT （同質化／非同質化代幣）。

延伸閱讀

最新民調 六成七民眾不贊同「台灣與大陸同屬一中」

影／堅偉大戰僅加1天Line 何志偉曝黃承國通話 王世堅怒刪好友

加好友一動作曝王世堅與黃承國通話紀錄 何志偉：真的沒看到

蓋茲基金會投資生技新創

相關新聞

蛋黃區高房價讓人只能逃 這區淨遷入大爆逾5千人

蛋黃區房價居高不下，不少民眾只好用距離換取空間。東森房屋研究中心彙整內政部戶政司資料發現，2022年全台淨遷入人數最多的...

沙鹿大車站計畫複製東區模式 站前、站後發展大翻轉

台中市軌道經濟正夯，相關效應持續往外擴散發酵。位居海線交通門戶的沙鹿車站，未來有捷運藍線、鐵路高架與轉運站計畫，最新市調...

Uber Eats與Gogoro攜手打造零碳外送 擴大環境永續新生活

全球氣候變遷問題不斷加劇，為引領永續轉型浪潮，擴大淨零碳排社會行動，Uber Eats與Gogoro跨界合作，今（17）...

囤房大戶擁多屋 藍委：社宅執行率僅20%

囤房大戶霸佔房子，擊碎青年買房夢！國民黨總召曾銘宗17日指出，台灣坐擁三戶非自住房屋的大戶超過3萬人，囤房稅低廉如同隔靴搔癢。國民黨立委謝衣鳳批評，蔡政府社宅進度落後，執行率不到20%，質問蔡政府「是不是因為要卸任，打算鍋給下一任政府」。

築間餐飲搶人才 5月全台3場獨立徵才逾1,200個職缺

解封後餐飲市場持續活絡，築間餐飲集團搶人才拚了， 祭出基層員工「一年4次調薪、晉升」，加碼實施主管階級享每半年「分潤制」...

全球最大2000坪藏壽司在高雄 首間海外旗艦店5月亮相

亞洲藏壽司（2754）宣布海外首間「藏壽司全球旗艦店」將在今年5月初正式落腳高雄，且是全球最大店，空間高達2000坪，堪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦