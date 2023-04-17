LINE成立Finschia基金會 運營第三代區塊鏈主網與LINK

LINE旗下的全球區塊鏈業務子公司 LINE Tech Plus 今（17）日宣布，於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比成立非營利組織 Finschia 基金會（Finschia Foundation），負責營運第三代區塊鏈主網「Finschia」和旗下加密資產LINK（LN）。

除了上述兩大任務，Finschia基金會計畫分階段轉型為聯盟（consortium）架構，實現去中心化治理。目標是建構透明的代幣經濟，同時與治理成員和各方夥伴合作維持Finschia順暢運作。

LINE於2022年提出「代幣經濟2.0」（Token Economy 2.0）策略。接下來預計導入Finschia Governance治理架構，強化自家區塊鏈主網生態圈。除了代幣經濟2.0策略，LINE此前宣布採取「zero reserve」政策，不會將預先鑄造的代幣作為儲備金。

為了實踐LINE Blockchain全面普及區塊鏈 —「Blockchain for All」的使命，Finschia基金會將為全球使用者在 Web3打造長期穩定的代幣模型。首先，建置一個區塊鏈平台，提供鏈上治理等功能，讓任何人都能參與社群決策、LINK質押和可程式化合約。若用戶質押LINK或對Finschia生態圈有其他貢獻也都將獲得獎勵。

LINE Blockchain的第二代區塊鏈主網Daphne將遷移至Finschia，整合後將使用兩種代幣標準，用於發行和管理 LINK 和 FT/NFT （同質化／非同質化代幣）。