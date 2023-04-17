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沙鹿大車站計畫複製東區模式 站前、站後發展大翻轉

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
沙鹿新站重劃區約有2,000戶案量整軍待發，預期將複製東區經驗。記者宋健生/攝影
沙鹿新站重劃區約有2,000戶案量整軍待發，預期將複製東區經驗。記者宋健生/攝影

台中市軌道經濟正夯，相關效應持續往外擴散發酵。位居海線交通門戶的沙鹿車站，未來有捷運藍線、鐵路高架與轉運站計畫，最新市調顯示，新站重劃區約有2,000戶新案量整軍待發，預期將複製台中市東區經驗，反轉站前、站後差距。

業界指出，因應鐵路高架化及捷運時代來臨而生的台中大車站計畫，打造了東區站前、站後共榮，原本房價凹陷的後站補漲效益明顯，甚至超越舊站前區域。

台中車站高架通車7年，2016年高架完成前，東區的成屋住宅大樓最高成交單價，為舊站前的「東京澀谷區」，每坪36.5萬元，而後站最高成交單價為林維「湖森」，每坪24.7萬元，兩社區價差每坪約在12萬元之間。

而隨著鐵路高架完成，大批開發商陸續搶進後站開發，新案價格不斷堆疊，目前最高成交單價為「浩瀚湖濱城」的58.3萬元；而舊站前最高成交價則是名軒「台中新站」的46萬元，同樣價差約12萬元，站前、站後反轉。

站前、站後反轉現象也正在沙鹿區上演！海線地區人口最多、商業活動最為密集的沙鹿，是海線唯一具有機場、國道匝道、鐵路、捷運等多種交通運輸集散地，也因此被定位為雙港核心區，是台中港科技產業園區與台中國際機場門戶特區的出入轉乘點。

特別是藍線捷運沙鹿站，已底定設置於沙鹿新站重劃區周邊，再加上未來不排除有沙鹿車站高架與轉運中心計畫，新站重劃區的發展前景再度往前邁出大步。

沙鹿「新站重劃區」占地9.16公頃，北、中各地建商早已看準交通匯集經濟而搶進卡位，包括有大華、富宇、德光、勝麗等，粗估未來三年內該區域將有近2,000戶新案量釋出。

區域內已公開個案價格，正逐步追平舊站前的房價，如即將完工的「和築T1」，近一年成交單價每坪約27萬元；「勝麗交響曲」成交均價來到31萬元；新進場的「大華鹿鳴」喊出開價33萬至35萬元。

而舊火車站前的「鴻豫境」成交均價約36.31萬元，前後站價格差距明顯縮小；另外近期新案還有新光田商圈的新業「正英路新案」，推估開價35萬至37萬元。

據了解，新站重劃區後續至少還有4至5個新案接力推出，在未來願景與市區擠壓供需之下，新站房市後續爆發力十足。

其中，採先建後售的「和築T1」即將於年底完工，可搶先享有增值空間與即買即用的優勢，低基期房價水位吸引了「租不如買」的購屋買盤，成為中科新移民首選。

此外，「和築T1」也是新站特區內車行距離沙田商圈最近的新案，藉由興安路滿足生活採買機能，產品規劃23至36坪的2、3房格局。

而位在沙鹿火車站新站出口的「大華鹿鳴」，則是區內唯一以3、4房為主力的新案，社區總戶數86戶，開價33萬至35萬元；相鄰的「勝麗交響曲」基地面積超過2,000坪，規劃25至45坪2至4房產品，成交均價31萬元。

台中沙鹿新站與舊站前新案一覽。資料來源：樂居網暨市調
台中沙鹿新站與舊站前新案一覽。資料來源：樂居網暨市調

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