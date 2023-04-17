囤房大戶擁多屋 藍委：社宅執行率僅20%

囤房大戶霸佔房子，擊碎青年買房夢！國民黨總召曾銘宗17日指出，台灣坐擁三戶非自住房屋的大戶超過3萬人，囤房稅低廉如同隔靴搔癢。國民黨立委謝衣鳳批評，蔡政府社宅進度落後，執行率不到20%，質問蔡政府「是不是因為要卸任，打算鍋給下一任政府」。

囤房稅隔靴搔癢

曾銘宗表示，過去就曾有報導指出，擁有91房的大戶四年僅繳納4萬元的稅金，房屋持有稅的稅率那麼低，後面才補稅繳納212萬，顯見蔡政府打擊囤房的效率不彰。他更指出，台灣111年有三戶以上非自住房屋的民眾竟有3萬6千多人，10戶以上則有1659人，這些擁房大戶還只要繳一點點稅。

國民黨立委吳怡玎說，台灣少子化嚴重，最大的原因之一就是年輕人買不起房子，甚至租都租不好，「房價愈往上，生育率愈往下，這就是國安問題」。她指出，政府有一系列打房政策，但平均仍要不吃不喝20年，才能買得起房，相較日本買房困難度只是我們的一半而已，台灣年輕買房根本是遙遙無期。

謝衣鳳表示，蔡政府於2017年提出8年計畫，目標2024年年前，政府要興建12萬戶社會住宅與8萬戶包租代管，但目前已經完工的社宅僅1萬7千戶，包租代管則僅6萬多戶，居住正義執行效率如此差，根本是要甩鍋給下任政府。

黨團多數都挺侯

此外，新北市長侯友宜日前回去母校嘉義高中喊出「守護中華民國是他的夢想，勇往直前，捨我其誰」。曾銘宗說，侯友宜此話基本上已經表態參選總統，國民黨大多數委員都認為「最強母雞就是侯友宜」，呼籲黨中央快開徵召的速度。

謝衣鳳補充說，黨團內即便有少數人不支持國民黨徵召侯友宜，但他們也強調，如果未來國民黨確定徵召侯友宜，還是會共同團結合作。她說，民進黨已經確定由副總統賴清德出戰2024大選，國民黨應加快速度，最遲也應在5月前提出候選人。

至於黨秘書長黃健庭日前透露，還要經過「黨內、泛藍、非綠」三階段的整合。謝衣鳳說，目前黨團內部對「確切的徵召方式」、「整合與徵召的順序」的確沒有共識，但是大家有志一同的都是民進黨已經提出候選人，國民黨也應趕緊提出候選人的速度。

【更多精采內容，詳見 】